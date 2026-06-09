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9 de junio de 2026 - 07:09
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Estados Unidos y Paraguay ponen en marcha el Grupo D con un cruce ausente desde 1930

Paraguay se mide ante Estados Unidos en el estadio Los Ángeles el viernes 12 de junio a las 22:00 (hora Argentina).

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Estados Unidos y Paraguay ponen en marcha el Grupo D con un cruce ausente desde 1930
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A partir de las 22:00 (hora Argentina) el próximo viernes 12 de junio, Paraguay enfrentará a Estados Unidos en el estadio Los Ángeles, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo D del Mundial.

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Estados Unidos y Paraguay volverán a enfrentarse en una Copa Mundial 96 años después de su único antecedente, registrado en el mítico Uruguay 1930. Aquel 17 de julio, las Barras y las Estrellas vencieron 3-0 a la Albirroja en la fase de grupos del torneo inaugural.

El cruce también tendrá un condimento especial en los bancos, con dos entrenadores argentinos frente a frente: Mauricio Pochettino en Estados Unidos y Gustavo Alfaro en Paraguay. Ambos dirigen a sus selecciones desde el año 2024.

El combinado estadounidense, anfitrión del certamen por segunda vez luego de 1994, afrontará su duodécima participación mundialista. En la edición inaugural Uruguay 1930, el alcanzó su mejor actuación histórica, finalizando en el tercer puesto.

Si bien el equipo norteamericano logró acceder al mata-mata en cuatro de sus últimas cinco presentaciones, en las tres más recientes no pudo romper la barrera de los octavos. Cabe destacar que, en Qatar 2022, Estados Unidos fue el único representante de la CONCACAF en situarse entre los 16 mejores del mundo.

Paraguay, en tanto, afrontará su novena participación mundialista luego de ausentarse en las últimas tres ediciones. La Albirroja selló su regreso a la Copa del Mundo 16 años después de su última participación, tras finalizar sexta en las eliminatorias sudamericanas.

Su última presencia también marcó la mejor campaña en el torneo: en Sudáfrica 2010 alcanzó los cuartos de final, donde cayó por la mínima ante España.

Será el décimo enfrentamiento histórico entre ambos equipos. Los norteamericanos dominan el historial con seis victorias, mientras que la Albirroja ganó dos veces y el restante antecedente terminó igualado. Además, ya compartieron grupo en dos ediciones de la Copa América.

Formato y sedes del Mundial 2026

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.

El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.

Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).


Fechas y rivales de Estados Unidos en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo D - Fecha 2: vs Australia: 19 de junio - 16:00 (hora Argentina)
  • Grupo D - Fecha 3: vs Turquía: 25 de junio - 23:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Paraguay en los próximos partidos del Mundial
  • Grupo D - Fecha 2: vs Turquía: 20 de junio - 00:00 (hora Argentina)
  • Grupo D - Fecha 3: vs Australia: 25 de junio - 23:00 (hora Argentina)
Horario Estados Unidos y Paraguay, según país
  • Argentina: 22:00 horas
  • Colombia y Perú: 20:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 21:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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