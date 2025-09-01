Estos son los nuevos montos de las multas por alcoholemia y otras infracciones en Jujuy

Desde las 00 horas de este lunes 1 de septiembre, YPF aplicó una actualización en los precios de los combustibles en todo el país. En Jujuy, la medida también repercute en otro aspecto clave: el incremento de las multas viales , ya que los montos se calculan en Unidades Fijas (UF) vinculadas al precio de la nafta.

Según los datos aportados por el Juzgado Contravencional N°3, estos son los nuevos valores.

Las multas de tránsito son una de las principales preocupaciones para los conductores a la hora de salir de vacaciones. Multas de tránsito.

Otras infracciones Exceso de velocidad, no usar cinturón o casco: 300 UF – $440.100 Conducir sin seguro o sin RTO: 100 UF – $146.700 Circular sin matafuego o sin chapa patente: 50 UF – $73.350 Sin dispositivo de seguridad para menores: 150 UF – $220.050



Los precios de la nafta en Jujuy

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en los combustibles que comenzó a regir desde el 1° de septiembre, en cumplimiento del decreto 617/2025 publicado en el Boletín Oficial. La medida, que deroga la normativa 466 de mayo de 2024, busca aplicar ajustes tributarios que se encontraban pendientes desde el año pasado.

Según la disposición, los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se actualizarán en dos etapas: una primera durante septiembre y la segunda a partir de octubre, cuando se aplicará la totalidad de los aumentos postergados de 2024 y de los dos primeros trimestres de 2025.

En la provincia, el último incremento se registró el 8 de agosto de 2025. Los nuevos precios: