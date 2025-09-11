Estudiantes (BA) se enfrentará ante Def. Unidos por la fecha 31 de la zona B

BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:30 (hora Argentina) el próximo sábado 13 de septiembre, Def. Unidos visita a Estudiantes (BA) en el estadio Ciudad de Caseros, por el duelo correspondiente a la fecha 31 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Estudiantes (BA) y Def. Unidos El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Estudiantes (BA) en partidos de la Primera Nacional Estudiantes (BA) ganó el encuentro previo ante Nueva Chicago por 2-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota, 2 victorias y 1 empate, han vencido su valla 2 veces y logró marcar 7 goles a favor.

Últimos resultados de Def. Unidos en partidos de la Primera Nacional Def. Unidos cayó derrotado 0 a 1 ante Dep. Morón. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces, igualó en 1 y ganó 1. Ha marcado 3 goles y recibió 6.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 11 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó en empate a 1. Nahuel Viñas es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Estudiantes (BA) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Def. Unidos en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 32: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 33: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 34: vs Colón: Fecha y horario a confirmar Horario Estudiantes (BA) y Def. Unidos, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

