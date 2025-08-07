jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 09:12
B Nacional

Estudiantes (BA) vs Def. de Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional

Todos los detalles de la previa del partido entre Estudiantes (BA) y Def. de Belgrano, que se jugará el domingo 10 de agosto desde las 17:45 (hora Argentina) en el estadio Ciudad de Caseros. Dirige Adrián Franklin.

BsAs (DataFactory)

Def. de Belgrano y Estudiantes (BA) se enfrentarán en el estadio Ciudad de Caseros el próximo domingo 10 de agosto desde las 17:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 26 de la zona B de la Primera Nacional.

Así llegan Estudiantes (BA) y Def. de Belgrano

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Estudiantes (BA) en partidos de la Primera Nacional

Estudiantes (BA) venció por 3-0 a Chacarita. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 1 cotejo y ganar 2, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de Def. de Belgrano en partidos de la Primera Nacional

Def. de Belgrano igualó 0-0 ante Dep. Morón en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empate y derrotas: 1 y 3 respectivamente. En ellos, tuvo 2 goles a favor y le han convertido 6 en contra.

La visita lleva 2 duelos sin conocer la derrota frente al local en los últimos encuentros que disputaron en el torneo. El último mano a mano en este certamen fue el 5 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Def. de Belgrano se llevó la victoria por 2 a 1.

Adrián Franklin fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Estudiantes (BA) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 27: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 28: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Def. de Belgrano en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 27: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 28: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes (BA) y Def. de Belgrano, según país
  • Argentina: 17:45 horas
  • Colombia y Perú: 15:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:45 horas

