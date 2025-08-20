Estudiantes (BA) vs Talleres (RE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

El duelo entre Estudiantes (BA) y Talleres (RE) correspondiente a la fecha 28 de la zona B se disputará en el estadio Ciudad de Caseros, el sábado 23 de agosto.
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Estudiantes (BA) buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Estudiantes (RC). Con 4 partidos ganados en las últimas jornadas, la fecha previa tuvo una derrota. En esos cotejos, le han hecho 2 goles y ha marcado 9.
Talleres (RE) venció en casa a Dep. Morón por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y perdido 2. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 6 en su arco.
Con 3 triunfos, el equipo local lidera el historial de los últimos 3 duelos en el torneo frente al equipo visitante. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Estudiantes (BA).
El juez seleccionado para supervisar el partido es Juan Loustau.
