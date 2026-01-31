Estudiantes (RC) se enfrentará a Banfield por la fecha 3

Por la fecha 3 del Apertura, Estudiantes (RC) y Banfield se enfrentan el martes 3 de febrero desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Lencho.
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Banfield no pudo ante Sarmiento en el Eva Perón.
En la fecha pasada, Estudiantes (RC) finalizó con un empate 0-0 ante Argentinos Juniors..
El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.
