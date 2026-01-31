Estudiantes (RC) se enfrentará a Banfield por la fecha 3

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 3 del Apertura, Estudiantes (RC) y Banfield se enfrentan el martes 3 de febrero desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Lencho.

Así llegan Banfield y Estudiantes (RC) Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura Banfield no pudo ante Sarmiento en el Eva Perón.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura En la fecha pasada, Estudiantes (RC) finalizó con un empate 0-0 ante Argentinos Juniors..

El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.

Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Belgrano: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Racing Club: 14 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Newell`s: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs River Plate: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Aldosivi: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura Fecha 4: vs Independiente Riv. (M): 9 de febrero - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Atlético Tucumán: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs San Lorenzo: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Huracán: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sarmiento: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina) Horario Banfield y Estudiantes (RC), según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

