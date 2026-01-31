sábado 31 de enero de 2026

31 de enero de 2026 - 08:25
Liga Profesional

Estudiantes (RC) se enfrentará a Banfield por la fecha 3

Banfield y Estudiantes (RC) se miden en el estadio el Lencho el martes 3 de febrero a las 19:00 (hora Argentina) y Sebastián Zunino es el elegido para dirigir el partido.

Estudiantes (RC) se enfrentará a Banfield por la fecha 3
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 3 del Apertura, Estudiantes (RC) y Banfield se enfrentan el martes 3 de febrero desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio el Lencho.

Así llegan Banfield y Estudiantes (RC)

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Apertura

Banfield no pudo ante Sarmiento en el Eva Perón.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura

En la fecha pasada, Estudiantes (RC) finalizó con un empate 0-0 ante Argentinos Juniors..

El encuentro será supervisado por Sebastián Zunino, el juez encargado.


Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Belgrano: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Racing Club: 14 de febrero - 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Newell`s: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs River Plate: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Aldosivi: 2 de marzo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 4: vs Independiente Riv. (M): 9 de febrero - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Atlético Tucumán: 14 de febrero - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs San Lorenzo: 19 de febrero - 17:15 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Huracán: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Sarmiento: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Banfield y Estudiantes (RC), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

