Estudiantes (RC) vs Estudiantes (BA): previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

El cotejo entre Estudiantes (RC) y Estudiantes (BA), por la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional, se jugará el próximo domingo 17 de agosto, en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.
Así llegan Estudiantes (RC) y Estudiantes (BA)
En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.
Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos de la Primera Nacional
Estudiantes (RC) quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Dep. Morón por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 2 empates y 1 partido perdido, con 4 goles marcados y con 4 en su arco.
Últimos resultados de Estudiantes (BA) en partidos de la Primera Nacional
Estudiantes (BA) llega con ventaja tras derrotar a Def. de Belgrano con un marcador 2 a 0. La visita ha empatado en 1 ocasión y ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 9 goles y le han convertido 1.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 12 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue Estudiantes (BA) quien ganó 1 a 0.
Nahuel Viñas es el elegido para dirigir el partido.
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 28: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 29: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 30: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 31: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 32: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes (BA) en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona B - Fecha 28: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 29: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 30: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 31: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar
- Zona B - Fecha 32: vs Temperley: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes (RC) y Estudiantes (BA), según país
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.