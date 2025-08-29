viernes 29 de agosto de 2025

29 de agosto de 2025 - 08:22
B Nacional

Estudiantes (RC) se enfrenta ante la visita Temperley por la fecha 29 de la zona B

Estudiantes (RC) y Temperley se enfrentan en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini, con el arbitraje de Maximiliano Macheroni. El duelo se jugará el domingo 31 de agosto desde las 16:00 (hora Argentina).

Estudiantes (RC) vs Temperley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El juego entre Estudiantes (RC) y Temperley se disputará el próximo domingo 31 de agosto por la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional, a partir de las 16:00 (hora Argentina) en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini.

Así llegan Estudiantes (RC) y Temperley

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos de la Primera Nacional

Estudiantes (RC) ganó por 2-1 el juego pasado ante Def. Unidos. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 4 goles y ha convertido 6.

Últimos resultados de Temperley en partidos de la Primera Nacional

El anterior partido disputado entre Temperley finalizó en empate por 1-1 ante Def. de Belgrano. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 empates. Logró convertir 2 goles y le han marcado 1.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 27 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Temperley lo ganó por 1 a 0.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Maximiliano Macheroni.


Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Temperley en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 30: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 33: vs Def. Unidos: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes (RC) y Temperley, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

