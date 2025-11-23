Estudiantes venció 1-0 a Central y avanza a cuartos

Estudiantes eliminó a Rosario Central

En un duelo cargado de expectativas y tensión, Estudiantes de La Plata dio el gran golpe en el Gigante de Arroyito al vencer 1-0 a Rosario Central y asegurar su lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El único tanto del encuentro fue obra de Edwin Cetré, que a los 31 minutos del primer tiempo definió con un remate cruzado imposible para el arquero Jorge Broun.

Estudiantes2 Un juego intenso Central tuvo chances claras, incluyendo una gran atajada del arquero Fernando Muslera, mientras que Estudiantes demostró eficacia al concretar su oportunidad. En el segundo tiempo, aunque Central dominó la posesión y buscó el empate con envíos aéreos y la inspiración de Ángel Di María, no logró superar a la defensa del "Pincha" ni a un inspirado Broun, que también contó con la suerte de los palos en un cabezazo de Alejo Veliz.

La expulsión por doble amarilla de Mikel Amondarain en Estudiantes cerca del final complicó aún más al equipo visitante, pero la ventaja se mantuvo hasta el pitazo final. Con este resultado, Estudiantes enfrenta ahora a Central Córdoba de Santiago del Estero, que eliminó a San Lorenzo, en la siguiente fase del campeonato.

La eliminación de Rosario Central, el equipo que más puntos sumó en el año y flamante campeón de Liga, deja abierta la disputa del Torneo Clausura y añade un nuevo capítulo a la polémica generada por la AFA sobre la concesión del título anual. Este resultado reaviva la competencia y demuestra que en el fútbol argentino los campeones no están decididos hasta el último minuto.

