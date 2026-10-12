Estudiantes vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

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El Pincha y Flamengo juegan por la llave 1 de la Copa Libertadores el jueves 15 de octubre. El partido será desde las 21:30 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Flamengo.

El Pincha y Flamengo protagonizan el duelo por la primer semifinal del torneo en busca del finalista de la Copa Libertadores. El partido de vuelta se disputará este jueves 22 de octubre.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Juan Benítez.



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: Independiente del Valle 0 vs Flamengo 2 (10 de septiembre) Cuartos de Final: Flamengo 1 vs Independiente del Valle 1 (17 de septiembre) Horario Estudiantes y Flamengo, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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