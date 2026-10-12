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12 de octubre de 2026 - 11:28
Copa Libertadores

Estudiantes vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Toda la previa del duelo entre Estudiantes y Flamengo. El partido se jugará en el Tierra de Campeones el jueves 15 de octubre a las 21:30 (hora Argentina). Será arbitrado por Juan Benítez.

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Estudiantes vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El Pincha y Flamengo juegan por la llave 1 de la Copa Libertadores el jueves 15 de octubre. El partido será desde las 21:30 (hora Argentina) en el Tierra de Campeones.

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El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 2 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Flamengo.

El Pincha y Flamengo protagonizan el duelo por la primer semifinal del torneo en busca del finalista de la Copa Libertadores. El partido de vuelta se disputará este jueves 22 de octubre.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Juan Benítez.


Fecha y rival de Estudiantes en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 1: vs Flamengo: 22 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Flamengo en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Llave 1: vs Estudiantes: 22 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: U. Católica 0 vs Estudiantes 3 (18 de agosto)
  • Cuartos de Final: Estudiantes 1 vs Corinthians 1 (9 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Corinthians 0 vs Estudiantes 1 (16 de septiembre)
Los resultados de Flamengo en partidos > de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Cusco FC 0 vs Flamengo 2 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Flamengo 4 vs Independiente Medellín 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Medellín 0 vs Flamengo 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 3 vs Cusco FC 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Cruzeiro 1 vs Flamengo 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Flamengo 2 vs Cruzeiro 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Independiente del Valle 0 vs Flamengo 2 (10 de septiembre)
  • Cuartos de Final: Flamengo 1 vs Independiente del Valle 1 (17 de septiembre)
Horario Estudiantes y Flamengo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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