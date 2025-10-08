Exponen la carroza de la EET N°1 en San Salvador de Jujuy: cuándo y dónde verla

Carroza de la EET N°1 - San Salvador de Jujuy

Después de haber obtenido el primer premio en la categoría carroza técnica, los estudiantes de la EET N°1 Escolástico Zegada expondrán durante dos días su trabajo en las instalaciones de la institución. Por eso, invitan a todos los vecinos de San Salvador de Jujuy y del interior de la provincia a disfrutar del proyecto que brilló en la FNE 2025.

Qué días expondrán la carroza de la EET 1 en San Salvador de Jujuy Este miércoles 8 de octubre y el jueves 9, en tres horarios diferentes, los alumnos de la Escuela de Eduación Técnica N°1 de San Salvador de Jujuy, expondrán su carroza técnica para todo el público. Los interesados, podrán asistir en los siguientes turnos:

Mañana: de 8.30 a 12.30

Tarde: de 15 a 18.30

Noche: de 20 a 21.30 El lugar de exposición será la cancha de básquet de la institución, ubicada en la esquina de calle Salta y Senador Pérez.

carroza eet 1 Según explicaron los alumnos, decidieron mostrar su trabajo durante dos días porque “tuvieron muy buena respuesta de la gente” después de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. “Recibimos notas de escuelas que quieren visitarnos y, orgullosos por el primer premio, decidimos exponerla”, expresaron.

Además, señalaron que el objetivo principal es que los ciudadanos puedan acercarse y apreciar de cerca los detalles, las técnicas y los casi 300 movimientos de la carroza, aspectos que no son perceptibles a la distancia. Embed - EXPONEN LA CARROZA DE LA EET N°1 DURANTE DOS DÍAS EN SAN SALVADOR DE JUJUY

