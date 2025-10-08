miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 10:32
Imperdible.

Exponen la carroza de la EET N°1 en San Salvador de Jujuy: cuándo y dónde verla

Los estudiantes de la EET N°1 Escolástico Zegada expondrán durante dos días la carroza técnica que obtuvo el primer premio en la FNE 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Carroza de la EET N°1 - San Salvador de Jujuy

Carroza de la EET N°1 - San Salvador de Jujuy

Qué días expondrán la carroza de la EET 1 en San Salvador de Jujuy

Este miércoles 8 de octubre y el jueves 9, en tres horarios diferentes, los alumnos de la Escuela de Eduación Técnica N°1 de San Salvador de Jujuy, expondrán su carroza técnica para todo el público. Los interesados, podrán asistir en los siguientes turnos:

  • Mañana: de 8.30 a 12.30
  • Tarde: de 15 a 18.30
  • Noche: de 20 a 21.30

El lugar de exposición será la cancha de básquet de la institución, ubicada en la esquina de calle Salta y Senador Pérez.

carroza eet 1

Según explicaron los alumnos, decidieron mostrar su trabajo durante dos días porque “tuvieron muy buena respuesta de la gente” después de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. “Recibimos notas de escuelas que quieren visitarnos y, orgullosos por el primer premio, decidimos exponerla”, expresaron.

Además, señalaron que el objetivo principal es que los ciudadanos puedan acercarse y apreciar de cerca los detalles, las técnicas y los casi 300 movimientos de la carroza, aspectos que no son perceptibles a la distancia.

Embed - EXPONEN LA CARROZA DE LA EET N°1 DURANTE DOS DÍAS EN SAN SALVADOR DE JUJUY

