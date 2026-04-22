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22 de abril de 2026 - 09:31
País.

Extienden el plazo para inscribirse en Gendarmería Nacional: cuál es la fecha límite

Desde Gendarmería Nacional informaron que se prorrogan las pre inscripciones para anotarse en la Fuerza este 2026. Se realiza de manera on line.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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Según se indicó oficialmente, el formulario permanecerá habilitado hasta el 3 de mayo a las 22 horas, brindando más tiempo a quienes deseen iniciar su proceso de ingreso a la fuerza.

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Prórroga para la inscripción

La extensión del plazo busca facilitar el acceso de más postulantes interesados en formar parte de la institución. El trámite se realiza de manera virtual mediante un formulario de preinscripción, paso inicial obligatorio para continuar con el proceso de selección.

Desde la fuerza recomendaron a los aspirantes completar la inscripción con anticipación y verificar que los datos ingresados sean correctos, ya que forman parte de la evaluación inicial.

Carrera de Cadetes: formación como oficiales

La carrera de Cadetes está orientada a quienes aspiran a convertirse en oficiales de la Gendarmería. La formación se realiza en institutos de educación superior de la fuerza y tiene una duración de varios años.

Durante este proceso, los estudiantes reciben instrucción académica, jurídica y operativa. Se capacitan en áreas como seguridad pública, derecho, logística, conducción de personal y manejo de situaciones complejas. Al egresar, obtienen el grado de oficiales y asumen funciones de liderazgo dentro de la institución.

Aspirantes a Gendarmes: formación operativa

Por su parte, la modalidad de Aspirantes a Gendarmes está destinada a quienes buscan desempeñarse en tareas operativas dentro de la fuerza.

La formación es más breve y está enfocada en la preparación práctica para el cumplimiento de funciones de seguridad, control y prevención. Incluye entrenamiento físico, instrucción táctica, uso de equipamiento y conocimientos básicos legales necesarios para el desempeño en terreno.

Al finalizar, los egresados se incorporan como personal subalterno y cumplen funciones en distintos destinos del país.

Requisitos y proceso de selección

Si bien la preinscripción es el primer paso, los postulantes deberán atravesar posteriormente distintas etapas de evaluación, que incluyen exámenes médicos, físicos, psicológicos y académicos.

El proceso apunta a seleccionar perfiles aptos para cumplir funciones en una fuerza que opera en todo el territorio nacional, especialmente en zonas de frontera y en tareas vinculadas a la seguridad interior.

Una oportunidad para ingresar a la fuerza

Con esta prórroga, la Gendarmería Nacional Argentina busca ampliar la convocatoria y permitir que más interesados puedan iniciar su camino dentro de la institución.

Las autoridades recordaron que la inscripción es gratuita y que toda la información oficial debe consultarse a través de los canales institucionales.

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