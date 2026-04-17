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17 de abril de 2026 - 09:11
País.

Desbaratan una red de explotación sexual en Salta

El procedimiento lo encabezó Gendarmería en un predio sobre avenida Artigas de la ciudad de Salta. Investigan explotación sexual de mujeres y menores.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Desbaratan una red de explotación sexual en Salta.

Desbaratan una red de explotación sexual en Salta.

Una investigación por explotación sexual avanzó con fuerza durante la tarde del miércoles, cuando personal de Gendarmería Nacional realizó un operativo en una zona de difícil acceso sobre avenida Artigas de la ciudad de Salta. La intervención se dio bajo las órdenes del fiscal federal de casos complejos, en un terreno que permanece oculto desde la vía pública y que cuenta con una salida enrejada.

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El lugar presenta una particularidad: un pasillo interno sin acceso libre que conduce a un predio amplio, con varios metros de fondo y múltiples construcciones. En ese espacio se distribuyen departamentos que no resultan visibles desde la calle, lo que dificultó su detección durante largo tiempo.

Tras ingresar al sitio, los efectivos avanzaron con una serie de allanamientos simultáneos en distintas unidades habitacionales. La intervención se desarrolló bajo estricta reserva y con un fuerte despliegue de seguridad.

Un operativo bajo máxima reserva

Una vez dentro del predio, el personal federal inspeccionó cada uno de los departamentos señalados en la causa. La tarea incluyó el resguardo del lugar y la delimitación de sectores para evitar interferencias externas.

El procedimiento arrojó resultados positivos, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación. Como parte del protocolo, Gendarmería colocó señalización oficial en el lugar para dejar constancia del accionar judicial.

Durante el operativo también arribó un camión laboratorio de la fuerza, equipado para realizar pericias en el sitio. A su vez, participó personal femenino especializado en rescate de personas, convocado por disposición de la fiscalía interviniente.

Desbaratan una red de explotación sexual en Salta
Desbaratan una red de explotación sexual en Salta.

Desbaratan una red de explotación sexual en Salta.

Una causa que escaló a la órbita federal

Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre los elementos hallados durante los allanamientos. La investigación se mantiene bajo hermetismo, con el objetivo de preservar las diligencias en curso.

Fuentes federales confirmaron que el expediente aborda una presunta red de explotación sexual que involucra a mujeres adultas y menores de edad. El caso se inició en el ámbito provincial, aunque luego pasó a la Justicia Federal tras detectarse hechos que superan la jurisdicción inicial.

La investigación apunta a la explotación sexual de mujeres mayores y menores en esos departamentos”, señaló una alta fuente con acceso al expediente.

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