Ezequiel Atauche sobre el Presupuesto 2025: "Un tratamiento en conjunto"

"Colaborar con cualquier cuestión que beneficie a la provincia"

También hizo referencia al desdoblamiento de las elecciones en Jujuy: "Es una potestad de la provincia, no nos vamos a meter en eso. A mi me gustaría que sea en una sola elección para disminuir gastos y los jujeños no tengan que ir a votar varias veces. Vamos a colaborar con cualquier cuestión que beneficie a la provincia".