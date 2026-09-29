Ezequiel Escobar: la historia de Jujuy al mundo detrás del éxito de uSound

Ezequiel Escobar: “Se trata de arrancar con lo que uno tiene”

Ezequiel Escobar: “Se trata de arrancar con lo que uno tiene”

Hoy Ezequiel Escobar puede mirar hacia atrás y encontrarse con una empresa tecnológica nacida en Jujuy que tiene presencia en 13 países. También con un equipo que creció, puestos de trabajo creados y un reconocimiento que acaba de poner nuevamente su nombre en la escena nacional: fue elegido Joven Empresario Argentino 2026 .

Pero antes de todo eso hubo cuatro estudiantes universitarios, alquileres que pagar, pequeños trabajos para sostenerse y una idea que todavía no existía.

La historia de uSound no empezó con grandes inversiones ni con todas las respuestas. Comenzó con una inquietud mucho más sencilla: cuatro jóvenes jujeños querían hacer algo distinto con lo que estaban aprendiendo.

Y quizás allí esté una de las partes más valiosas del camino que Escobar reconstruyó durante una entrevista: antes de pensar en llegar a 13 países tuvieron que animarse a empezar .

“Creo que para emprender nunca llega ese momento ideal” “Creo que para emprender nunca llega ese momento ideal”

No lo plantea como una fórmula mágica. En su propia experiencia hubo dificultades, cambios económicos, falta de recursos y aprendizajes permanentes. Por eso, cuando piensa en aquellos jóvenes que hoy tienen una idea guardada esperando mejores condiciones, su respuesta es concreta: “Se trata de arrancar. Arrancar con lo que uno tiene”.

Cuatro estudiantes de Jujuy y una inquietud

Hay que regresar a 2013 para encontrar el comienzo. Ezequiel y sus tres socios eran estudiantes universitarios provenientes de distintos puntos de la provincia: La Quiaca, Palpalá, Tilcara y San Salvador de Jujuy. Los unía, según recuerda, “esa incomodidad de querer hacer algo grande, Jujuy para el mundo”.

“Esa incomodidad de querer hacer algo grande, Jujuy para el mundo”. “Esa incomodidad de querer hacer algo grande, Jujuy para el mundo”.

En aquel momento esa pretensión parecía lejana. No empezaron creando inmediatamente una empresa de tecnología médica ni pensando en una expansión internacional. El primer paso fue mucho más pequeño.

“Empezamos haciendo páginas web, sistemitas web, haciendo diferentes trabajos que nos ayudaban a pagar el alquiler. Nos podíamos pagar el wifi con eso”, recordó. Era un comienzo. Pero faltaba algo. Esos trabajos les permitían sostenerse, aunque no encontraban todavía aquello que verdaderamente querían construir.

“No era algo que realmente nos llenaba el alma, algo por lo que nos levantáramos cada mañana diciendo: ‘queremos resolver esto’”, explicó. Y entonces apareció un problema concreto.

El compañero que cambió el rumbo

Un profesor universitario les propuso un desafío académico: para aprobar una materia debían desarrollar un proyecto que utilizara la tecnología para resolver una problemática real...Muy cerca de ellos estaba la respuesta.

Uno de sus compañeros tenía hipoacusia y no podía acceder a un audífono. La situación terminó teniendo consecuencias mucho más profundas: debió abandonar sus estudios. Para aquellos cuatro estudiantes fue un impacto.

“Fue una trompada para nosotros. Decir: ‘bueno, cómo la tecnología, nuestros conocimientos, podían ayudarlo’”, recordó Escobar.

El proyecto comenzó entonces a encontrar un propósito.

Ya no se trataba solamente de programar o de crear una empresa. Había una situación que los incomodaba y una pregunta que querían responder utilizando las herramientas que tenían.

Escobar lo resume con una frase:

“Yo no estoy de acuerdo con esto. Es algo que me duele y es algo que lo quiero resolver”. “Yo no estoy de acuerdo con esto. Es algo que me duele y es algo que lo quiero resolver”.

Ese problema fue el punto de partida de uSound.

Ezequiel Escobar: “Se trata de arrancar con lo que uno tiene”

“Nunca llega ese momento ideal”

Trece años después, Escobar reconoce una situación que atraviesa a muchos que quieren emprender: esperar. Esperar a tener más dinero. A conocer a las personas indicadas. A ganar experiencia. A que mejore la economía. A que desaparezca el miedo.

“Estamos esperando que se alineen todos los planetas para empezar con tu empresa, tu emprendimiento, el proyecto”, describió. Su experiencia le dejó otra conclusión.

“Siempre faltan cosas. Si no es experiencia, si no son contactos, si no son recursos” “Siempre faltan cosas. Si no es experiencia, si no son contactos, si no son recursos”

Por eso, cuando habla de empezar, no propone hacerlo a cualquier escala ni lanzarse sin evaluar una idea. Habla de comenzar pequeño, probar y aprender.

“Es lanzarse, aunque sea con algo chiquitito, y empezar a validarlo, empezar a probarlo” “Es lanzarse, aunque sea con algo chiquitito, y empezar a validarlo, empezar a probarlo”

Puede ser conversar con potenciales usuarios, construir una primera versión mínima de una solución o comprobar si aquello que uno imaginó realmente sirve.

Cada pequeño avance, asegura, empuja al siguiente: “Ya te va motivando un poquito a dar un paso más”.

Persistir cuando las condiciones cambian

El camino tampoco se volvió sencillo una vez que uSound comenzó a crecer. Ezequiel reconoce las dificultades que implica construir una empresa en un país atravesado por cambios económicos permanentes. Sin embargo, explica que el equipo intentó concentrarse en aquello sobre lo que sí podía intervenir.

“Un punto clave en todo ese proceso fue ser persistentes” “Un punto clave en todo ese proceso fue ser persistentes”

A esa persistencia le sumaron capacitación, un equipo sólido y una decisión que estuvo presente desde los primeros años: pensar más allá de las fronteras de Jujuy.

“Siempre pensamos en cómo competir en el mundo” “Siempre pensamos en cómo competir en el mundo”

Actualmente, uSound tiene presencia en 13 países y cuenta con empleados en Brasil y Colombia, mientras que Jujuy continúa siendo su casa matriz y el lugar donde se encuentra el área de ingeniería.

Para Ezequiel, adaptarse también fue determinante.

“Nos concentramos muchísimo en lo que podemos controlar: principalmente en trabajar fuerte a nivel de equipo, formarnos, capacitarnos y no perder nunca esa visión de largo plazo”.

Ezequiel Escobar: de estudiante jujeño a empresario global

Un premio que Escobar comparte con su equipo

El reconocimiento como Joven Empresario Argentino 2026 lleva su nombre, pero Escobar insiste en hablar en plural. Al agradecerlo, destacó que detrás del premio existe un equipo que acompañó todo el proceso.

“Digo ‘nos dio’, porque en realidad estoy representando a todo un equipo”, expresó.

El reconocimiento llega después de años de trabajo, errores, cambios y aprendizajes. Pero para Escobar también puede servir para algo que exceda a uSound: mostrarles a otros jóvenes jujeños que la ubicación geográfica no necesariamente determina hasta dónde puede llegar un proyecto.

“No es necesario irse a Córdoba, a Buenos Aires o a otros países”, sostuvo. Y completó:

“Se puede innovar desde nuestra provincia, se pueden generar empleos, se pueden hacer empresas que compitan a nivel global”. “Se puede innovar desde nuestra provincia, se pueden generar empleos, se pueden hacer empresas que compitan a nivel global”.

Quizás ahí esté el mensaje más sencillo de toda su historia.

En 2013 eran cuatro estudiantes que hacían pequeños trabajos para pagar el alquiler y el wifi. No tenían resuelto el camino que vendría después. Encontraron un problema, utilizaron lo que sabían para intentar resolverlo y siguieron avanzando.

Hoy, después de llegar a 13 países, Escobar todavía vuelve al mismo punto cuando alguien le pregunta cuándo es el momento adecuado para comenzar:

“Se trata de arrancar con lo que uno tiene”. “Se trata de arrancar con lo que uno tiene”.