Fabiola Yañez publicó un polémico mensaje: "Tengo miedo"

La ex primera dama Fabiola Yañez compartió en sus redes sociales el mensaje “ tengo miedo ” en el contexto de la investigación por violencia de género en la que está acusado el ex presidente Alberto Fernández . Poco después, Sofía Pacchi , antigua amiga y asesora de la denunciante , comentó en su cuenta de Instagram : “ Yo más ”.

El análisis técnico había sido solicitado por el fiscal federal Ramiro González , quien autorizó que se llevara a cabo en España , a pesar de la resistencia de la defensa del ex mandatario . Fernández solicitó a la Justicia que un perito de su confianza pudiera asistir al procedimiento por videoconferencia , pero su petición fue denegada debido a que fue presentada fuera de plazo y esa modalidad no está contemplada.

La semana pasada, el sistema judicial civil llevó a cabo una audiencia de conciliación entre Alberto Fernández y su expareja en relación con la demanda de pensión alimentaria presentada por la ex primera dama . Fuentes del ámbito judicial informaron que el ex presidente estuvo presente y que no se llegó a un acuerdo entre las partes, por lo que se programará un nuevo encuentro .

La audiencia se llevó a cabo a través de videoconferencia y se tramita de manera simultánea al expediente penal por violencia de género que fue promovido por Yañez.

La publicación de Fabiola Yañez.

La ex primera dama solicita una pensión alimentaria para el sustento y los gastos de su hijo en común, Francisco, así como para cubrir su estancia en Madrid, donde vive actualmente. Hasta ahora, la justicia ha establecido una medida cautelar que obliga a Fernández a abonar el 30% de su jubilación como ex presidente de la Nación.

Este caso se desarrolla en el contexto de la investigación sobre supuesta violencia de género que tuvo lugar desde 2016 hasta principios de este año, de acuerdo con la acusación presentada por el fiscal González tras la denuncia y los testimonios de Yañez. El punto principal de la investigación se centra en una agresión sucedida en la Quinta de Olivos en junio de 2021, en la que Yañez sufrió un hematoma en el ojo derecho.

El posteo de Sofía Pacchi, minutos después del del Fabiola Yañez.

Las hermanas y la madre de Fabiola Yañez declararon como testigos

En este expediente, ya han testificado varios testigos, incluyendo a la madre y una de las hermanas de Yañez, la periodista Alicia Barrios, el ex intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, y los médicos de la Unidad Presidencial, Federico Saavedra y Federico Alem. La semana pasada comenzaron las declaraciones de las testigos propuestas por la defensa de Fernández.

Estas son mujeres que laboraban en Olivos en el momento de los incidentes y que ante un escribano público afirmaron que no existía violencia en la relación, y que los hematomas que presentaba Yañez eran resultado de caídas debido al consumo de alcohol o de tratamientos estéticos.

Una de las fotos que aportó Fabiola Yañez a la causa judicial.

La declaración más reciente fue la de Cintia Romina Tonietti, quien se desempeña como ama de llaves y continúa trabajando en Olivos. “Yo la veía con ropa interior y nunca observé ningún golpe, nada violeta. La ayudaba a vestirse cuando no llegaba la asesora en vestuario. También la veía en bikini cuando iba a la pileta”, contestó Tonietti al ser interrogada sobre si había visto a la ex primera dama con heridas. A la testigo se le mostraron imágenes y grabaciones de Yañez con hematomas en el ojo derecho y en el brazo. "No observé nunca eso", afirmó en su testimonio.

Afirman haber visto peleas entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez

La testigo afirmó que observó peleas entre Fernández y Yañez, pero que eran “normales propias de una pareja”. “Eran discusiones normales, por el horario de la comida, porque uno estaba listo y otro no antes de salir. Discusiones normales propias de una pareja. Adelante mío, jamás se faltaron el respeto”, dijo.

La audiencia se realizó por videoconferencia y tramita en paralelo al expediente penal por violencia de género que instó Yañez.

Tonietti fue interrogada sobre el consumo de bebidas alcohólicas de Yañez. “Alberto nos pedía que le prestemos atención a Fabiola cuando estaba embarazada para que no tome alcohol, pero como niñera de ella no, nunca”, relató y dijo que vio a la ex primera dama alcoholizada. “Cantidad de ocasiones no recuerdo. Si puedo decir que varias veces Francisco estaba con su niñera Noelia y Fabiola quería estar con él en estado de ebriedad. En ese momento, mayormente, Alberto Fernández estaba trabajando”, recordó.