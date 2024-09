Denuncia contra Alberto Fernández: declaró la hermana de Fabiola Yañez

Tamara, hermana de Fabiola Yáñez declaró el marco de la denuncia por violencia de género que pesa sobre el ex presidente, Alberto Fernández.

Sigue avanzando la causa en la que se investiga al ex presidente, Alberto Fernández, por violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yáñez. Este lunes fue el turno de declarar de la hermana de la ex primera dama, Tamara Yáñez, quien llegó al país la semana pasada procedente de Madrid.