Declara la mamá de Fabiola Yañez en la causa contra Alberto Fernández

El testimonio de Verdugo podría resultar crucial en la investigación, dado que convivió con su hija en la Quinta de Olivos durante el periodo en que se produjo la violencia de género denunciada.

Hasta ahora, la Justicia ha logrado reconstruir la secuencia de los hechos gracias a los testimonios de diversos testigos, incluyendo amigos, familiares, antiguos empleados y otras personas relevantes para el caso. Estos relatos se enriquecen con fotografías, grabaciones de video y audios proporcionados por Gallego desde que Yañez optó por llevar el asunto a la justicia contra el expresidente.

Tamara Yañez fue la última en prestar declaración en la causa.

Mientras avanza la investigación, empiezan a emerger detalles adicionales sobre la relación entre Fernández y Yañez. Reporteros de Infobae han obtenido acceso exclusivo a una grabación que forma parte del expediente, en la cual se oye una conversación entre la pareja. El intercambio tuvo lugar en el chalet principal de la Quinta de Olivos, específicamente en el dormitorio presidencial.

“‘Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra’. ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuándo quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga….¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!”, se lo escucha decir al ex presidente.

Luego, Fabiola contesta: “Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza”. “Pero quedate con ellas, boluda. Qué amenaza…”, responde Fernández.

Myriam Verdugo viajó desde Madrid para prestar testimonio de forma presencial en los tribunales de Comodoro Py.

Recientemente, la última en testificar en el contexto de la investigación fue Tamara Yañez, hermana de la ex primera dama. Ella relató haber presenciado cómo Fernández “agarró el brazo fuerte” a Fabiola después de que ella irrumpiera en la habitación gritando. Este incidente, ocurrido en 2021, no pudo ser fechado con exactitud.

“Yo estaba con mi hija de 7 u 8 años. Nosotras ya estábamos en la habitación que después fue de Francisco. Yo tenía la puerta de la habitación cerrada y empecé a escuchar gritos de Alberto, subo el volumen de la televisión porque estaba mi hija y no estaba dormida; me puso nerviosa la situación que no paraba, me fui al baño y empecé a cepillarme los dientes con la puerta abierta del baño y mi hermana abre la puerta de ingreso a la habitación, yo la miro y él viene, la agarra del brazo y se la lleva a su habitación. La agarró del brazo fuerte y le dijo ‘vení’”, declaró.

Tamara Yañez también describió que los ataques verbales eran constantes. “Verbales siempre, eran comunes y podía haber terceros. La hacía callar en la mesa, en una cena. Eso pasaba siempre, de callarla, de dejarla atrás en una caminata o cuando llegaban a un lugar”, contó y recordó una sesión de fotos en la residencia de Chapadmalal en la que le gritó.

