Fentanilo contaminado: 68 muertes y un pedido en el Congreso para investigar el caso

La causa por el fentanilo contaminado en Argentina sigue creciendo con nuevas pruebas judiciales, pero ahora también suma repercusiones políticas . En los últimos días, la Justicia federal identificó 20 nuevos casos de fallecimientos atribuibles a este analgésico adulterado con bacterias. Esto eleva a 68 la cifra confirmada de víctimas fatales hasta el momento.

Importante. ¿Qué es el fentanilo, para qué sirve y por qué su uso puede ser grave?

Estas muertes no habían sido notificadas al sistema sanitario nacional (SISA) y quedaron fuera de los registros oficiales hasta que fueron detectadas por investigadores judiciales, al cruzar historias clínicas y rutas de distribución del fármaco contaminado.

El producto en cuestión fue elaborado por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo. Se detectó la presencia de bacterias multiresistentes —Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae— en ampollas del medicamento utilizado en hospitales y clínicas.

La amplitud del brote ya alcanza diversas provincias: se incluyen casos vinculados a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA. La investigación continúa abierta ante la posibilidad de que existan más víctimas aún no detectadas.

Equipos de salud y la Justicia han avanzado con medidas como la inhibición del laboratorio responsable, el bloqueo de los lotes contaminados y allanamientos en empresas distribuidoras. Sin embargo, los familiares convocan a justicia y respuestas, mientras suman más símbolos de dolor a esta crisis sanitaria sin precedentes.

El foco hoy está puesto en el lote 31202, un block de 154.530 ampollas fabricado por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., que fue prohibido por la ANMAT el 11 de marzo de este año, tras descubrirse que estaba infectado con bacterias letales como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

Desde entonces, se calcula que más de 33 mil dosis fueron aplicadas a pacientes internados, muchos en terapia intensiva. Entre las víctimas hay adultos mayores, pacientes críticos, y el bebé recién nacido que aún pelea por su vida en Córdoba.

El avance de la causa en el fuero federal reveló que los responsables del laboratorio operaban en condiciones irregulares desde hacía años. El juez Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación en La Plata, ya embargó a 24 personas.

El juzgado recupera las ampollas de fentanilo contaminado. También allanó dos veces los laboratorios investigados.

Qué pasó con el tema del fentanilo en el Congreso

En medio de una sesión cargada de proyectos que iban desde cuestiones sanitarias hasta temas económicos, la Cámara de Diputados finalmente no trató, por falta de quórum, la creación de una comisión investigadora para esclarecer cómo ingresó al sistema de salud un medicamento contaminado y quiénes deben hacerse cargo de lo ocurrido.