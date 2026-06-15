Feriado en San Salvador: cómo funcionarán los servicios este lunes

Este lunes feriado habrá servicios reducidos en algunos sectores y atención especial en cementerios.

Los servicios en San Salvador de Jujuy funcionarán este lunes 15 de junio con modificaciones por el feriado nacional , por lo que se recomienda a los vecinos tener en cuenta los cambios previstos en transporte, estacionamiento tarifado, recolección de residuos, limpieza urbana y cementerios.

Sociedad. Por qué es feriado el lunes 15 de junio

El transporte alternativo prestará servicio con Tarifa 2 , mientras que el transporte urbano circulará con unidades reducidas durante la jornada. En tanto, los ascensores urbanos funcionarán de 8 a 20 horas .

Otro dato importante para quienes se movilicen por la ciudad es que el estacionamiento tarifado no tendrá servicio este lunes. Por eso, quienes deban trasladarse hacia el centro deberán tener en cuenta esta modificación en la organización diaria.

La recolección de residuos domiciliarios será normal, al igual que el servicio especial. En cambio, el servicio de limpieza y barrido funcionará de manera reducida durante el feriado.

En el esquema de recolección también se informó que la recolección domiciliaria, comercial y patógena se realizará con normalidad. El barrido se cumplirá en el microcentro y la ex terminal, mientras que el barrido manual no tendrá servicio.

Además, los contenedores funcionarán con normalidad, pero no habrá servicio de recolección de malezas y escombros. Se pidió respetar los días y horarios habituales de recolección para evitar acumulación de residuos en la vía pública.

Cementerio el Salvador Este lunes feriado habrá servicios reducidos en algunos sectores y atención especial en cementerios.

Cementerios

Los cementerios estarán abiertos para visitas de 8 a 18 horas, mientras que la administración atenderá de 8 a 13 horas. Para consultas vinculadas a servicios de recolección, se encuentra disponible el número 3883131807.

Lo más importante