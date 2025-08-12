martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 07:01
B Nacional

Ferro vs Colegiales: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

Todos los detalles de la previa del partido entre Ferro y Colegiales, que se jugará el viernes 15 de agosto en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry.

BsAs (DataFactory)

Colegiales y Ferro se enfrentarán en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry el próximo viernes 15 de agosto, en el encuentro correspondiente a la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Ferro y Colegiales

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Ferro en partidos de la Primera Nacional

Ferro viene de caer por 0 a 2 frente a Arsenal. Ha empatado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 2 en el arco contrario.

Últimos resultados de Colegiales en partidos de la Primera Nacional

Colegiales viene de un triunfo 2 a 0 frente a Almagro. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 7 goles y le metieron 4 en su arco.

El último mano a mano en este certamen fue el 12 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Colegiales se llevó la victoria por 1 a 0.


Fechas y rivales de Ferro en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 28: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Colegiales en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 28: vs Patronato: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
Horario Ferro y Colegiales, según país

