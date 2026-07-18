sábado 18 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de julio de 2026 - 22:05
Jujuy.

Final del Mundial 2026: Jujuy tendrá tres pantallas gigantes para ver Argentina vs. España

La pasión por la Selección argentina también se vivirá en las calles de Jujuy. Este domingo, los hinchas podrán seguir la final del Mundial 2026 frente a España en tres pantallas gigantes instaladas en distintos puntos de San Salvador, con acceso libre y gratuito para compartir una jornada que promete reunir a miles de personas.

+ Seguir en
Final del Mundial en Jujuy: las opciones gratuitas para seguir a la Selección Argentina. FOTO ILUSTRATIVA CON IA.

Final del Mundial en Jujuy: las opciones gratuitas para seguir a la Selección Argentina. FOTO ILUSTRATIVA CON IA.

La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 ya se vive con mucha expectativa en Jujuy. Este domingo, los hinchas de la Selección argentina podrán reunirse en distintos puntos de San Salvador para seguir el partido frente a España en pantallas gigantes y compartir una jornada cargada de emoción.

Lee además
¿cuanto cuesta preparar una picada para ver la final del mundial en jujuy?
Aliento.

¿Cuánto cuesta preparar una picada para ver la final del Mundial en Jujuy?
Imagen generada con IA
Alertas.

¿Habrá viento durante la final del Mundial? El pronóstico para Jujuy este domingo

La propuesta permitirá que familias, grupos de amigos y fanáticos del fútbol vivan el encuentro en comunidad, alentando a la Albiceleste en busca de una nueva consagración mundial.

Los tres puntos para seguir la final

Quienes quieran ver el partido en pantalla gigante podrán acercarse a alguno de estos espacios:

  • Ciudad Cultural, donde funciona el "Punto Mundial: Jujuy Alienta".
  • Plaza Belgrano, en el centro de San Salvador de Jujuy.
  • Parque Urbano de Alto Comedero.

La transmisión será abierta y gratuita, por lo que se espera una importante convocatoria de público. Se recomienda asistir con tiempo para encontrar un buen lugar y disfrutar de la previa.

Una fiesta para alentar a la Selección

Como ocurrió durante todo el Mundial, la final volverá a reunir a miles de jujeños para compartir la pasión por el fútbol. Los espacios preparados para la transmisión buscan ofrecer un punto de encuentro para vivir el partido junto a otros hinchas y seguir cada jugada de la Selección.

La expectativa es enorme. Camisetas celestes y blancas, banderas, bombos y cánticos volverán a ser protagonistas en una jornada que promete quedar en el recuerdo, sin importar la edad de quienes se acerquen a alentar.

Una definición que promete paralizar a Jujuy

La final entre Argentina y España será uno de los eventos deportivos más importantes del año y se espera que miles de personas sigan el encuentro desde estos espacios públicos.

Si la Selección consigue levantar nuevamente la Copa del Mundo, los puntos de transmisión también podrían convertirse en escenario de los tradicionales festejos, con los hinchas celebrando un nuevo capítulo histórico para el fútbol argentino.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

¿Cuánto cuesta preparar una picada para ver la final del Mundial en Jujuy?

¿Habrá viento durante la final del Mundial? El pronóstico para Jujuy este domingo

Inglaterra le ganó a Francia 6 a 4 por la tercer puesto del Mundial 2026

La Selección argentina modificó su último entrenamiento antes de la final del Mundial

Inglaterra se quedó con el tercer puesto tras vencer a Francia en un partidazo

Lo que se lee ahora
El viento no dará tregua en Jujuy (Foto generada con IA)
Servicio.

El viento continuará en Jujuy y podrían registrarse nuevos cortes de energía eléctrica

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El mapa del viento en Jujuy: las zonas que seguirán bajo alerta este sábado, domingo y lunes video
SMN.

El mapa del viento en Jujuy: las zonas que seguirán bajo alerta este sábado, domingo y lunes

El viento no dará tregua en Jujuy (Foto generada con IA)
Servicio.

El viento continuará en Jujuy y podrían registrarse nuevos cortes de energía eléctrica

Imagen generada con IA video
Alertas.

¿Habrá viento durante la final del Mundial? El pronóstico para Jujuy este domingo

El viento dejó sin luz a varias zonas de Jujuy: dónde continúan los cortes
Jujuy.

El viento dejó sin luz a varias zonas de Jujuy: dónde continúan los cortes

EJESA: aún quedan cerca de 5.000 usuarios sin servicio video
Jujuy.

EJESA: "aún quedan cerca de 5.000 usuarios sin servicio"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel