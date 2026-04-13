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13 de abril de 2026 - 06:43
Copa Libertadores

Flamengo vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores

En la previa de Flamengo vs Independiente Medellín, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 16 de abril desde las 21:30 (hora Argentina) en el Maracanã. El árbitro designado será Andrés Matonte.

Flamengo vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El próximo jueves 16 de abril, a partir de las 21:30 (hora Argentina), Independiente Medellín visita a Flamengo en el Maracanã, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores.

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Así llegan Flamengo y Independiente Medellín

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores

Flamengo ganó su último duelo ante Cusco FC por 2 a 0.

Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores

El anterior partido jugado por Independiente Medellín acabó en empate por 1-1 ante Estudiantes..

En la tabla del Grupo A, Flamengo está en la cima y tiene 3 puntos con 2 goles anotados, mientras que El Poderoso de la Montaña tiene 1 unidad con 1 tanto y no quiere alejarse de los primeros puestos (ocupa el segundo lugar).

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Matonte.


Fechas y rivales de Flamengo en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo A - Fecha 3: vs Estudiantes: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 4: vs Independiente Medellín: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 5: vs Estudiantes: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 6: vs Cusco FC: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Independiente Medellín en los próximos partidos de la Copa Libertadores
  • Grupo A - Fecha 3: vs Cusco FC: 30 de abril - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 4: vs Flamengo: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 5: vs Cusco FC: 20 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
  • Grupo A - Fecha 6: vs Estudiantes: 26 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Flamengo e Independiente Medellín, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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