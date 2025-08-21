FNE 2025: este viernes, Canal 4 transmitirá en vivo la elección del colegio Pablo Pizzurno

El colegio Pablo Pizzurno del barrio Cuyaya definirá este viernes 22 de agosto a la joven que los representara en la Elección Capital de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
En ese sentido, Canal 4 llevará adelante una transmisión en vivo del evento como beneficio exclusivo para sus clientes desde las 21 horas.
El estudiantado vivirá una noche especial, donde alumnos y sus familias se reunirán para conocer a la nueva representante, acompañados de todo el show y la fiesta que le pondrá la Promo 25'.
