domingo 31 de agosto de 2025

31 de agosto de 2025 - 13:25
F1.

Franco Colapinto mostró su enojo tras quedarse sin puntos: fue su mejor actuación con Alpine

El piloto argentino tras haber largado en la 16 posición, finalizó número 11, pero su equipo no consiguió sumar puntos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Franco Colapinto.

Franco Colapinto.

Briatore: No estoy contento con el resultado, eso es lo importante, él se esfuerza mucho, nosotros nos esforzamos mucho con el equipo, pero no es lo que esperaba de Colapinto.
Fórmula 1.

La dura frase de Briatore contra Franco Colapinto: "No es lo que esperaba"
Maratón Manzur. video
Jujuy.

Exitosa primera edición de la Maratón Manzur: solidaridad y unos 200 corredores

Largó 16°, remontó posiciones con maniobras brillantes, pero terminó desconsolado, apuntando a errores del equipo como factor determinante.

Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo”, disparó el piloto argentino, reflejando su indignación. Agregó que “era bastante fácil” haberle sumado al menos un punto y se lamentó de que no se logró ejecutar esa posibilidad.

Franco Colapinto
Franco Colapinto en la F&oacute;mula 1.

Franco Colapinto en la Fómula 1.

Lo que ocurrió en la pista

Colapinto mostró solidez y ritmo, escalando varias posiciones y manteniéndose cerca del décimo clasificado. Sin embargo, una combinación de neutralizaciones, errores estratégicos y un controvertido intercambio de posiciones con su compañero Pierre Gasly lo dejaron afuera de la zona de puntos.. En palabras del propio piloto:

“Una carrera larga, complicada… Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy… una pena”.

Petición no respondida por Alpine: Colapinto fue instruido para ceder posición con Gasly, quien luego se convirtió en un obstáculo en lugar de permitir que Colapinto lo superara. Esto le costó tiempo valioso y una oportunidad real de sumar.

