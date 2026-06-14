domingo 14 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de junio de 2026 - 11:50
Automovilismo.

Fórmula 1: Franco Colapinto terminó octavo en Barcelona y sumó puntos para Alpine

El argentino fue protagonista de una gran remontada gracias a una acertada estrategia del equipo francés, mientras que Lewis Hamilton consiguió su primera victoria con Ferrari.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Franco Colapinto.

Franco Colapinto.

Lee además
Colapinto terminó 15° en una accidentada carrera en las calles de Mónaco
Deportes.

Colapinto terminó 15° en una accidentada carrera en las calles de Mónaco
Franco Colapinto volverá a correr este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona.
Deportes.

Llega el GP de Barcelona: ¿Cuándo corre Franco Colapinto?

El joven de 23 años tuvo una excelente largada y rápidamente ganó dos posiciones para ubicarse 11°, mostrando un gran ritmo con neumáticos blandos. Sin embargo, la elevada degradación de las gomas obligó a una detención temprana en boxes.

Durante la primera parte de la competencia, Alpine le pidió a Colapinto que cediera su posición a su compañero Pierre Gasly, quien tenía mejor ritmo en pista. Aunque el argentino manifestó su descontento por radio, logró recuperarse y mantenerse competitivo durante el resto de la carrera.

Franco Colapinto en el GP de Miami (Foto: Reuters)
Franco Colapinto.

Franco Colapinto.

La clave llegó en la vuelta 35, cuando una parada perfecta en boxes permitió que Colapinto realizara un exitoso undercut sobre Liam Lawson. Más tarde, el Virtual Safety Car provocado por el abandono de Fernando Alonso favoreció la estrategia de Alpine, que quedó bien posicionada para pelear por los puntos.

Los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc terminaron de beneficiar al equipo francés, permitiendo que Gasly avanzara hasta el séptimo puesto y Colapinto hasta la octava ubicación. De esta manera, Alpine sumó una importante cantidad de puntos para el Campeonato de Constructores.

La victoria quedó en manos de Lewis Hamilton, quien consiguió su primer triunfo desde su llegada a Ferrari. El británico sacó provecho de una estrategia diferente y del Virtual Safety Car para superar a sus rivales y quedarse con una victoria histórica para la escudería italiana.

El podio lo completaron George Russell, con Mercedes, y Lando Norris, con McLaren.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Austria, que se disputará entre el 26 y el 28 de junio en el Red Bull Ring.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Colapinto terminó 15° en una accidentada carrera en las calles de Mónaco

Llega el GP de Barcelona: ¿Cuándo corre Franco Colapinto?

Un Colapinto que vuela en las pistas: ¿qué cambió en Alpine que hace que todos lo miren?

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

Franco Colapinto largará 14° en el Gran Premio de Mónaco y buscará avanzar en una carrera clave

Las más leídas

Tragedia en Brasil: una joven murió al caer 40 metros durante una práctica de bungee jumping video
Mundo.

Tragedia en Brasil: una joven murió al caer 40 metros durante una práctica de bungee jumping

Desde el entorno de la cantante desmintieron las versiones y aseguraron que fue Shakira quien actuó en la ceremonia.
Espectáculos.

Mundial 2026: después de la polémica, habló la doble de Shakira

Bianchi le devolvió la sonrisa a Gimnasia
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta y venció a San Martín de San Juan

Mundial 2026: Brasil - Marruecos
EN VIVO.

Día 3 del Mundial 2026: los partidos del sábado y las últimas noticias de los equipos

El SAME constató la muerte en el lugar y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia.
Jujuy.

Crimen en Alto Comedero: murió un joven apuñalado

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel