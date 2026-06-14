Fórmula 1: Franco Colapinto terminó octavo en Barcelona y sumó puntos para Alpine

Franco Colapinto completó una destacada actuación en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1 al finalizar en la octava posición y sumar cuatro puntos para Alpine. El piloto argentino aprovechó una brillante estrategia de su equipo y protagonizó una carrera de menor a mayor en el Circuit de Catalunya.

Deportes. Colapinto terminó 15° en una accidentada carrera en las calles de Mónaco

El joven de 23 años tuvo una excelente largada y rápidamente ganó dos posiciones para ubicarse 11°, mostrando un gran ritmo con neumáticos blandos. Sin embargo, la elevada degradación de las gomas obligó a una detención temprana en boxes.

Durante la primera parte de la competencia, Alpine le pidió a Colapinto que cediera su posición a su compañero Pierre Gasly, quien tenía mejor ritmo en pista. Aunque el argentino manifestó su descontento por radio, logró recuperarse y mantenerse competitivo durante el resto de la carrera.

La clave llegó en la vuelta 35, cuando una parada perfecta en boxes permitió que Colapinto realizara un exitoso undercut sobre Liam Lawson. Más tarde, el Virtual Safety Car provocado por el abandono de Fernando Alonso favoreció la estrategia de Alpine, que quedó bien posicionada para pelear por los puntos.

Los abandonos de Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc terminaron de beneficiar al equipo francés, permitiendo que Gasly avanzara hasta el séptimo puesto y Colapinto hasta la octava ubicación. De esta manera, Alpine sumó una importante cantidad de puntos para el Campeonato de Constructores.

La victoria quedó en manos de Lewis Hamilton, quien consiguió su primer triunfo desde su llegada a Ferrari. El británico sacó provecho de una estrategia diferente y del Virtual Safety Car para superar a sus rivales y quedarse con una victoria histórica para la escudería italiana.

El podio lo completaron George Russell, con Mercedes, y Lando Norris, con McLaren.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Austria, que se disputará entre el 26 y el 28 de junio en el Red Bull Ring.