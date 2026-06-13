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13 de junio de 2026 - 12:03
Deportes.

Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1

Franco Colapinto no pudo clasificarse a la Q3, pero quedó arriba de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que partirá 14°.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
F1 GP de Barcelona con Franco Colapinto

F1 GP de Barcelona con Franco Colapinto

Franco Colapinto terminó 14° en la tercera práctica libre del Gran Premio de Barcelona y ahora se prepara para una clasificación clave en la Fórmula 1. El piloto argentino volvió a girar con el Alpine en el Circuito de Barcelona-Catalunya, en una jornada importante para ajustar el auto antes de definir la grilla de largada.

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El piloto argentino no pudo clasificarse a la Q3 y largará desde el puesto 13° este domingo. Como consuelo, quedó un lugar por encima de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Franco Colapinto no logró meterse en la Q3 de la clasificación del Gran Premio de Barcelona y este domingo largará desde la 13ª posición. El piloto argentino quedó cerca del corte de los diez mejores, pero no pudo encontrar el tiempo necesario en la Q2 para avanzar a la instancia decisiva.

De todos modos, el bonaerense volvió a imponerse dentro de Alpine. Así como había ocurrido en las prácticas del viernes, terminó por delante de Pierre Gasly, que clasificó 14° y partirá justo detrás suyo en la parrilla de salida.

El argentino venía de un viernes con sensaciones mezcladas. En la primera práctica había conseguido un buen 10° puesto, mientras que en la segunda tanda finalizó 15°. Más allá de algunos momentos positivos, Colapinto reconoció que el equipo todavía debía trabajar en el balance y la velocidad del auto para llegar mejor parado a la clasificación.

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Cómo le fue en la última práctica

En la tercera práctica libre, Colapinto cerró en el puesto 14. Durante la sesión logró mejorar sus tiempos en el tramo final, pero quedó en la mitad baja del clasificador y por detrás de algunos rivales directos. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, también fue parte de una tanda en la que Alpine buscó recopilar información pensando en la clasificación y en el ritmo de carrera.

La práctica estuvo marcada por la búsqueda de puesta a punto en un circuito exigente, donde el rendimiento aerodinámico y el equilibrio del auto son claves. Barcelona suele ser una pista que muestra con claridad las virtudes y los problemas de cada monoplaza, por eso cada vuelta de entrenamiento resulta importante para corregir detalles.

A qué hora corre Colapinto la carrera

La carrera principal del Gran Premio de Barcelona se disputará este domingo 14 de junio desde las 10 de la mañana de Argentina. En horario de España, la largada será a las 15.

El Gran Premio se correrá en el Circuito de Barcelona-Catalunya y tendrá 66 vueltas. Colapinto buscará cerrar de la mejor manera un fin de semana en el que Alpine necesita mejorar el ritmo para competir con más firmeza.

Cómo llega Colapinto

Colapinto llega a Barcelona después de una carrera complicada en Mónaco, donde finalizó 15°. Esta nueva fecha aparece como una oportunidad para seguir sumando experiencia, kilómetros y confianza dentro de la Fórmula 1.

El objetivo será encontrar una mejor respuesta del auto, hacer una clasificación sólida y sostener un buen ritmo durante la carrera. Para el argentino, cada fin de semana sigue siendo una chance para consolidarse en la categoría y demostrar crecimiento dentro de un equipo que todavía busca mayor regularidad.

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