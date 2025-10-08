miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 19:09
Elecciones.

Frente Primero Jujuy Avanza Inauguró la Casa de Unidad Peronista en Tilcara

El Frente Primero Jujuy Avanza inauguró la Casa de Unidad Peronista en Tilcara, con la presencia de los candidatos a diputados nacionales Pedro Pascuttini, Verónica Valente y Adrián Mendieta.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Frente Primero Jujuy Avanza﻿.

Frente Primero Jujuy Avanza﻿.

El candidato en primer término, Pedro Pascuttini, expresó su satisfacción por acompañar a la militancia de la Quebrada y aseguró que el peronismo está renaciendo en toda la provincia.

“Esto es parte de una construcción necesaria para cambiar la realidad de nuestra provincia. Vivimos una injusticia social y debemos trabajar para poner de pie un proyecto político”, señaló Pascuttini.

También subrayó la necesidad de fortalecer un espacio que dignifique el trabajo, el empleo y la producción de los jujeños. “Hoy la situación nos demanda luchar, y la unidad del peronismo es la base de este proyecto”, afirmó.

image

Por su parte, Verónica Valente destacó que es fundamental seguir trabajando por la unidad del movimiento justicialista: “La mayoría la está pasando mal y es necesario que el peronismo regrese al gobierno, a los municipios y a los concejos deliberantes. Es la única fuerza capaz de superar la crisis que atraviesa la provincia”, sostuvo.

Valente además remarcó que la nueva casa de unidad en Tilcara “es la casa de todos los peronistas” e invitó a sumar voluntades: “Hay que buscar a los que se fueron, porque desde esta casa se trabajará por la victoria. Este 26 de octubre, de la mano de Pedro Pascuttini, vamos a llegar al Congreso”.

Para cerrar, la candidata afirmó que es fundamental militar todos los días para consolidar este proyecto político: “El Frente Primero Jujuy Avanza es la única opción para que el peronismo pueda defender a Jujuy en el Congreso”, concluyó.

