Fuerte choque entre dos autos en pleno centro de San Salvador de Jujuy

Durante la mañana de este jueves 15 de octubre, se registró un accidente de tránsito en pleno centro de San Salvador de Jujuy. El choque ocurrió sobre calle Independencia, a pocos metros de la intersección con Sánchez de Bustamante, y tuvo como protagonistas a dos autos.
Si bien todavía no se conocen con precisión las circunstancias del siniestro, las primeras versiones indican que una frenada brusca habría desencadenado la colisión.
Choque en pleno centro de San Salvador
Cómo fue el choque en calle Independencia
De acuerdo con las imágenes tomadas en el lugar, uno de los vehículos involucrados es un automóvil blanco que terminó con importantes daños materiales en la parte delantera izquierda y también presenta daños en el sector trasero.
El otro vehículo, de color gris claro, quedó detenido muy cerca del automóvil blanco, sobre la misma arteria.
En las fotografías también se observan restos de piezas plásticas sobre el asfalto y personas junto a los vehículos involucrados.
Por el momento, no se pudo establecer con certeza cómo se produjo el impacto ni confirmar si hubo personas lesionadas.
Lluvia y tránsito en el centro de Jujuy
El accidente se produjo durante una mañana lluviosa en la capital jujeña, con la calzada mojada, una condición que puede dificultar las maniobras de frenado y reducir la adherencia de los vehículos.
La presencia de los automóviles involucrados en plena calle Independencia generó inconvenientes para la circulación en un sector habitualmente transitado del centro capitalino.
Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre las causas del choque. Se espera conocer más detalles que permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.
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