martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 07:03
TV.

Gastón Morales llega este martes a "Sin Límites"

El ex presidente de Cannava SE, Gastón Morales, será el invitado de este martes en “Sin Límites”, el programa de Canal 4 conducido por Alberto Siufi.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Gastón Morales en Sin Límites.

Gastón Morales en Sin Límites.

Durante la entrevista, Morales realizará un balance de su gestión al frente de Cannava, repasando los avances del proyecto, los desafíos que atravesó la empresa estatal y la proyección que tenía para la industria del cannabis medicinal en la provincia.

Sobre Sin Límites

Sin Límites es un ciclo de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas, bajo la conducción de Alberto Siufi por la pantalla de Canal 4.

A lo largo de sus emisiones, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, donde convergen distintas miradas y voces del ámbito político, académico y social.

