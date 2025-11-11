Gastón Morales llega este martes a "Sin Límites"

Gastón Morales en Sin Límites.

Este martes, el programa “Sin Límites” que se emite por la pantalla de Canal 4 y es conducido por Alberto Siufi, tendrá como invitado a Gastón Morales, ex presidente de Cannava Sociedad del Estado, la empresa jujeña dedicada al desarrollo de cannabis medicinal.

Durante la entrevista, Morales realizará un balance de su gestión al frente de Cannava, repasando los avances del proyecto, los desafíos que atravesó la empresa estatal y la proyección que tenía para la industria del cannabis medicinal en la provincia.

Sobre Sin Límites Sin Límites es un ciclo de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas, bajo la conducción de Alberto Siufi por la pantalla de Canal 4.

A lo largo de sus emisiones, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, donde convergen distintas miradas y voces del ámbito político, académico y social.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.