Gimnasia (Mendoza) vs Almirante Brown: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

Por la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional, Almirante Brown y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan el sábado 16 de agosto, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional, Almirante Brown y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan el sábado 16 de agosto, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Gimnasia (Mendoza) viene de ganar en su encuentro anterior a Chaco For Ever con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 1 gol encajado frente a 6 a favor.
En la fecha pasada, Almirante Brown finalizó con un empate 0-0 ante Central Norte. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 4 tantos.
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue un empate por 1 a 1.
El encuentro será supervisado por Lucas Cavallero, el juez encargado.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.