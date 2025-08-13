miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 07:58
B Nacional

Gimnasia (Mendoza) vs Almirante Brown: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

Gimnasia (Mendoza) y Almirante Brown se miden en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie el sábado 16 de agosto y Lucas Cavallero es el elegido para dirigir el partido.

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional, Almirante Brown y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan el sábado 16 de agosto, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Almirante Brown

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos de la Primera Nacional

Gimnasia (Mendoza) viene de ganar en su encuentro anterior a Chaco For Ever con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 1 gol encajado frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Almirante Brown en partidos de la Primera Nacional

En la fecha pasada, Almirante Brown finalizó con un empate 0-0 ante Central Norte. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 4 tantos.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue un empate por 1 a 1.

El encuentro será supervisado por Lucas Cavallero, el juez encargado.


Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 28: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 20: vs Dep. Morón: 27 de agosto - 21:10 (hora Argentina)
  • Zona B - Fecha 29: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Almirante Brown en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 28: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia (Mendoza) y Almirante Brown, según país

