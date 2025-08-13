Gimnasia (Mendoza) vs Almirante Brown: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional, Almirante Brown y Gimnasia (Mendoza) se enfrentan el sábado 16 de agosto, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y Almirante Brown El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos de la Primera Nacional Gimnasia (Mendoza) viene de ganar en su encuentro anterior a Chaco For Ever con un marcador de 2-0. Después de caer en 1 ocasión y ganar 3, llega a esta jornada con 1 gol encajado frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Almirante Brown en partidos de la Primera Nacional En la fecha pasada, Almirante Brown finalizó con un empate 0-0 ante Central Norte. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y le han encajado 4 tantos.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y fue un empate por 1 a 1. El encuentro será supervisado por Lucas Cavallero, el juez encargado.

Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 28: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 20: vs Dep. Morón: 27 de agosto - 21:10 (hora Argentina)

Zona B - Fecha 29: vs Nueva Chicago: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Almirante Brown en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 28: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs San Telmo: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar Horario Gimnasia (Mendoza) y Almirante Brown, según país © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

