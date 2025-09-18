jueves 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre de 2025 - 08:11
B Nacional

Gimnasia (Mendoza) y San Telmo se miden por la fecha 32 de la zona B

Palpitamos la previa del choque entre Gimnasia (Mendoza) y San Telmo. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Adrián Franklin.

Gimnasia (Mendoza) vs San Telmo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Gimnasia (Mendoza) y San Telmo, por la fecha 32 de la zona B de la Primera Nacional, se jugará el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 17:30 (hora Argentina), en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Así llegan Gimnasia (Mendoza) y San Telmo

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Últimos resultados de Gimnasia (Mendoza) en partidos de la Primera Nacional

Gimnasia (Mendoza) quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Agropecuario Argentino por un resultado de 0 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 victoria, 1 empate y 2 partidos perdidos, con 2 goles marcados y con 5 en su arco.

Últimos resultados de San Telmo en partidos de la Primera Nacional

San Telmo llega con ventaja tras derrotar a Central Norte con un marcador 3 a 1. La visita ha sido vencida 3 veces ha ganado 1 partido en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 4 goles y le han convertido 7.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de junio, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 0 a 0.

Adrián Franklin es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Gimnasia (Mendoza) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 33: vs Chacarita: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Telmo en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 33: vs Gimnasia (J): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 34: vs Agropecuario Argentino: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia (Mendoza) y San Telmo, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas

FUENTE: nota.texto7

