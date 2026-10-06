martes 06 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de octubre de 2026 - 09:25
Liga Profesional

Gimnasia vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Gimnasia y Atlético Tucumán. El partido se jugará en el Bosque el viernes 9 de octubre a las 18:00 (hora Argentina).

+ Seguir en
Gimnasia vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Gimnasia y Atlético Tucumán correspondiente a la fecha 12 se disputará en el Bosque desde las 18:00 (hora Argentina), el viernes 9 de octubre.

Lee además
union vs defensa y justicia: previa, horario y como llegan para la fecha 12 del clausura

Unión vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
instituto vs boca juniors: previa, horario y como llegan para la fecha 12 del clausura

Instituto vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Así llegan Gimnasia y Atlético Tucumán

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

En su visita anterior, Gimnasia empató por 1 con Independiente Riv. (M). En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 8 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura

A Atlético Tucumán no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Barracas Central. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 5 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Atlético Tucumán.


Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia y Atlético Tucumán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Unión vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Instituto vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Aldosivi vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Banfield vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Vélez vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 11 del Clausura

Lo que se lee ahora
Se viene la despedida.
Emocionante.

Así será la gran despedida de Lionel Messi: varios artistas, homenajes y una sorpresa

Por  Federico Franco

Las más leídas

Muerte en un departamento del centro: qué reveló la autopsia preliminar
Jujuy.

Muerte en un departamento de San Salvador de Jujuy: qué reveló la autopsia preliminar

Dos choques múltiples complican el tránsito hacia el centro de Jujuy desde las 7.30. Uno involucró a seis vehículos sobre Ruta 9 y se registran demoras. video
Jujuy.

Dos choques múltiples complicaron el ingreso a Jujuy: hubo demoras en el acceso sur

Virgen de Río Blanco. video
Religión.

Día de la Virgen de Río Blanco: cómo serán las actividades en Jujuy

Se viene la despedida.
Emocionante.

Así será la gran despedida de Lionel Messi: varios artistas, homenajes y una sorpresa

Accidente en Alto Comedero.
Policiales.

Buscan al conductor que atropelló a dos mujeres en Alto Comedero y se fugó: una está grave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel