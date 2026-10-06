Gimnasia vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

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El duelo entre Gimnasia y Atlético Tucumán correspondiente a la fecha 12 se disputará en el Bosque desde las 18:00 (hora Argentina), el viernes 9 de octubre.

Así llegan Gimnasia y Atlético Tucumán Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura En su visita anterior, Gimnasia empató por 1 con Independiente Riv. (M). En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 8 goles marcados y con 6 en su valla.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Clausura A Atlético Tucumán no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Barracas Central. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 5 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Atlético Tucumán.

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Atlético Tucumán en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Horario Gimnasia y Atlético Tucumán, según país Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela: 17:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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