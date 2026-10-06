Gimnasia vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

El duelo entre Gimnasia y Atlético Tucumán correspondiente a la fecha 12 se disputará en el Bosque desde las 18:00 (hora Argentina), el viernes 9 de octubre.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo entre Gimnasia y Atlético Tucumán correspondiente a la fecha 12 se disputará en el Bosque desde las 18:00 (hora Argentina), el viernes 9 de octubre.
Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 1 en el partido anterior.
En su visita anterior, Gimnasia empató por 1 con Independiente Riv. (M). En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias y 2 empates, con 8 goles marcados y con 6 en su valla.
A Atlético Tucumán no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Barracas Central. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 5 goles a favor y ha recibido 7 en contra.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Atlético Tucumán.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.