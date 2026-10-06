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6 de octubre de 2026 - 09:34
Liga Profesional

Unión vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Unión y Defensa y Justicia, que se jugará el viernes 9 de octubre desde las 21:45 (hora Argentina) en el estadio de la Avenida.

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Unión vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Defensa y Justicia y Unión se enfrentarán en el estadio de la Avenida el próximo viernes 9 de octubre desde las 21:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Clausura.

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Así llegan Unión y Defensa y Justicia

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura

Unión viene de caer por 0 a 3 frente a Boca Juniors. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 10 goles en contra y con 9 en el arco contrario.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

Defensa y Justicia viene de un triunfo 3 a 0 frente a San Lorenzo. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 8 goles y le metieron 3 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Defensa y Justicia se llevó la victoria por 2 a 0.


Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Unión y Defensa y Justicia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:45 horas
  • Colombia y Perú: 19:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:45 horas
  • Venezuela: 20:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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