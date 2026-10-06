Unión vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

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Defensa y Justicia y Unión se enfrentarán en el estadio de la Avenida el próximo viernes 9 de octubre desde las 21:45 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 12 del Clausura.

Así llegan Unión y Defensa y Justicia Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Unión en partidos del Clausura Unión viene de caer por 0 a 3 frente a Boca Juniors. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 10 goles en contra y con 9 en el arco contrario.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura Defensa y Justicia viene de un triunfo 3 a 0 frente a San Lorenzo. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Sumó un total de 8 goles y le metieron 3 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 21 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Defensa y Justicia se llevó la victoria por 2 a 0.

Fechas y rivales de Unión en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar Horario Unión y Defensa y Justicia, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:45 horas

Colombia y Perú: 19:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:45 horas

Venezuela: 20:45 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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