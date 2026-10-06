Aldosivi vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Por la fecha 12 del Clausura, Sarmiento y Aldosivi se enfrentan el viernes 9 de octubre desde las 14:30 (hora Argentina), en el Mundialista de Mar del Plata.
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Por la fecha 12 del Clausura, Sarmiento y Aldosivi se enfrentan el viernes 9 de octubre desde las 14:30 (hora Argentina), en el Mundialista de Mar del Plata.
Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.
Aldosivi no pudo ante Huracán en el Tomás A. Ducó. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 8 a sus rivales.
Sarmiento llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Racing Club. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 8.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Sarmiento sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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