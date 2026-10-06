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6 de octubre de 2026 - 09:04
Liga Profesional

Aldosivi vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Aldosivi y Sarmiento se miden en el Mundialista de Mar del Plata el viernes 9 de octubre a las 14:30 (hora Argentina).

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Aldosivi vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 12 del Clausura, Sarmiento y Aldosivi se enfrentan el viernes 9 de octubre desde las 14:30 (hora Argentina), en el Mundialista de Mar del Plata.

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Así llegan Aldosivi y Sarmiento

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi no pudo ante Huracán en el Tomás A. Ducó. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura

Sarmiento llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Racing Club. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 8.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Sarmiento sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.


Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs River Plate: 14 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
Horario Aldosivi y Sarmiento, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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