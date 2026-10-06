Aldosivi vs Sarmiento: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

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Por la fecha 12 del Clausura, Sarmiento y Aldosivi se enfrentan el viernes 9 de octubre desde las 14:30 (hora Argentina), en el Mundialista de Mar del Plata.

Así llegan Aldosivi y Sarmiento Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura Aldosivi no pudo ante Huracán en el Tomás A. Ducó. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Sarmiento en partidos del Clausura Sarmiento llega a este partido con una derrota por 1 a 3 ante Racing Club. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate, en los que convirtió 7 goles y le han encajado 8.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 4 triunfos y 1 encuentro empatado. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Sarmiento sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Sarmiento en los próximos partidos del Clausura Fecha 11: vs River Plate: 14 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar Horario Aldosivi y Sarmiento, según país Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas

Colombia y Perú: 12:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas

Venezuela: 13:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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