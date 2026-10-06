Instituto vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

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Instituto enfrentará a Boca Juniors, en el marco de la fecha 12 del Clausura, el próximo viernes 9 de octubre a partir de las 19:30 (hora Argentina), en el Olímpico de Córdoba.

Así llegan Instituto y Boca Juniors Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura Instituto viene de vencer a Independiente con un marcador de 4-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 derrota), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 12.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos del Clausura Boca Juniors viene de derrotar a Unión con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 3 oportunidades e igualó en 1 encuentro. Anotó 11 goles y le han convertido 3 en su arco.

Instituto es una fortaleza como local: sumó su quinto triunfo consecutivo en el estadio Monumental de Alta Córdoba. La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 22 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el marcador favoreció a Boca Juniors con un marcador de 2-0.

Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Boca Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar Horario Instituto y Boca Juniors, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:30 horas

Colombia y Perú: 17:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:30 horas

Venezuela: 18:30 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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