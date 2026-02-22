Gimnasia vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Apertura

Gimnasia recibirá a Rosario Central, en el marco de la fecha 7 del Apertura, el próximo miércoles 25 de febrero a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el Bosque.

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Gimnasia viene de vencer a Gimnasia (Mendoza) con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 4.

Rosario Central viene de perder contra Talleres por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 2 y ganó 2. Marcó 5 goles y recibieron 3.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de septiembre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y el marcador favoreció a Rosario Central con un marcador de 0-3.

Rosario Central chocará en la próxima fecha con Newell`s en el clásico rosarino. El partido más esperado por los simpatizantes de ambos equipos está programado para el 1 de marzo, a las 17:00 (hora Argentina), y tendrá al estadio Marcelo Bielsa como escenario.

Fernando Echenique será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Apertura

Fecha 8: vs Tigre: 1 de marzo - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Argentinos Juniors: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Banfield: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): 15 de marzo - 15:15 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atlético Tucumán: 20 de marzo - 21:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Apertura

Fecha 8: vs Newell`s: 1 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tigre: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Argentinos Juniors: 11 de marzo - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Banfield: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Independiente Riv. (M): 22 de marzo - 22:15 (hora Argentina)

Horario Gimnasia y Rosario Central, según país

Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

