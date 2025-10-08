Gimnasia vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El juego entre Gimnasia y Talleres se disputará el próximo sábado 11 de octubre por la fecha 12 del Clausura, a partir de las 16:45 horas en el estadio el Bosque.

Así llegan Gimnasia y Talleres En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura Gimnasia ganó por 1-0 el juego pasado ante Sarmiento. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria y perdió 3 encuentros. En ellos, le han encajado 7 goles y ha convertido 3.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura El anterior partido disputado entre Talleres finalizó en empate por 0-0 ante Belgrano. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 2 goles y le han marcado 2.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Talleres lo ganó por 2 a 0. En la próxima fecha, Gimnasia se enfrentará a su eterno rival, Estudiantes, durante una nueva edición del clásico platense. El esperado duelo se jugará el 19 de octubre, en el estadio Jorge Luis Hirschi. El árbitro seleccionado para el encuentro será Sebastián Martínez. ¿Dónde ver el partido entre Gimnasia y Talleres en VIVO? Sigue toda la acción del duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura a través de ESPN Premium.

Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Platense: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar Horario Gimnasia y Talleres, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas

Colombia y Perú: 14:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas

