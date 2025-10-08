Gimnasia vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

El juego entre Gimnasia y Talleres se disputará el próximo sábado 11 de octubre por la fecha 12 del Clausura, a partir de las 16:45 horas en el estadio el Bosque.
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Gimnasia ganó por 1-0 el juego pasado ante Sarmiento. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria y perdió 3 encuentros. En ellos, le han encajado 7 goles y ha convertido 3.
El anterior partido disputado entre Talleres finalizó en empate por 0-0 ante Belgrano. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 2 goles y le han marcado 2.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Talleres lo ganó por 2 a 0.
En la próxima fecha, Gimnasia se enfrentará a su eterno rival, Estudiantes, durante una nueva edición del clásico platense. El esperado duelo se jugará el 19 de octubre, en el estadio Jorge Luis Hirschi.
El árbitro seleccionado para el encuentro será Sebastián Martínez.
