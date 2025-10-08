miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 09:07
Liga Profesional

Gimnasia vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Gimnasia y Talleres se enfrentan en el estadio el Bosque, con el arbitraje de Sebastián Martínez. El duelo se jugará el sábado 11 de octubre desde las 16:45 horas.

Gimnasia vs Talleres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Gimnasia y Talleres se disputará el próximo sábado 11 de octubre por la fecha 12 del Clausura, a partir de las 16:45 horas en el estadio el Bosque.

Así llegan Gimnasia y Talleres

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia ganó por 1-0 el juego pasado ante Sarmiento. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 1 victoria y perdió 3 encuentros. En ellos, le han encajado 7 goles y ha convertido 3.

Últimos resultados de Talleres en partidos del Clausura

El anterior partido disputado entre Talleres finalizó en empate por 0-0 ante Belgrano. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 2 goles y le han marcado 2.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 5 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Talleres lo ganó por 2 a 0.

En la próxima fecha, Gimnasia se enfrentará a su eterno rival, Estudiantes, durante una nueva edición del clásico platense. El esperado duelo se jugará el 19 de octubre, en el estadio Jorge Luis Hirschi.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Sebastián Martínez.

¿Dónde ver el partido entre Gimnasia y Talleres en VIVO?
Sigue toda la acción del duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura a través de ESPN Premium.
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Talleres en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia y Talleres, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

FUENTE: BsAs (DataFactory)

