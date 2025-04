Gimnasia y Esgrima de Jujuy perdió por 2 a 1 ante Chaco For Ever

Por la 10º fecha del campeonato de la Primera Nacional del fútbol argentino, Chaco For Ever logró un valioso triunfo en casa al vencer 2 a 1 a Gimnasia de Jujuy. El encuentro se disputó en el estadio Juan Alberto García, donde el conjunto local se mostró más efectivo en los momentos decisivos del partido.

Con esta victoria, Chaco For Ever suma puntos importantes en su lucha por posicionarse en los puestos de vanguardia, mientras que Gimnasia queda con 16 unidades, necesitando una victoria urgente para no perderle pisada a su homónimo de Mendoza, lider de la categoría.

El próximo partido de los dirigidos por Matías Módolo será el sábado que viene desde las 21 en el estadio 23 de Agosto frente a Almirante Brown

Formaciones y cambios

Chaco For Ever formó con un 4-4-2: Gastón Canuto; Alan Luque, David Valdez, Mathías Silvera, Ramiro Fernández; Santiago Úbeda, Juan Manuel Carrizo, Leonardo Marinucci, Robertino Seratto; Mateo Díaz Chaves y Matías Romero.

Los cambios en el local fueron:

45' 2T: Valdez por Jonathan Fleita

65' 2T: Díaz Chaves por Imanol Enríquez

76' 2T: Romero por Marcos Giménez

83' 2T: Seratto por Joaquín Mateo

Gimnasia de Jujuy también salió con un 4-4-2: Milton Álvarez; Fernando Duré, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei, Emiliano Endrizzi; Santiago Camacho, Hugo Soria, Francisco Maidana, Francisco Molina; Alejandro Quintana y Jeremías Perales.

En El Lobo ingresaron: