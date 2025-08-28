Gimnasia y Tiro vs Alvarado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

Alvarado y Gimnasia y Tiro se enfrentarán en el estadio el Gigante del Norte el próximo domingo 31 de agosto desde las 16:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional.
Así llegan Gimnasia y Tiro y Alvarado
Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.
Últimos resultados de Gimnasia y Tiro en partidos de la Primera Nacional
Gimnasia y Tiro viene de caer por 0 a 2 frente a Dep. Madryn. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 3 goles en contra y con 3 en el arco contrario.
Últimos resultados de Alvarado en partidos de la Primera Nacional
Alvarado igualó 0-0 ante Tristán Suárez en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna empates y derrota: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 1 gol a favor y le han convertido 2 en contra.
El último mano a mano en este certamen fue el 27 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Alvarado se llevó la victoria por 2 a 1.
Nahuel Viñas fue designado para controlar el partido.
Fechas y rivales de Gimnasia y Tiro en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 30: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 31: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 32: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 34: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alvarado en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 29: vs Gimnasia y Tiro: 31 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
- Zona A - Fecha 30: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 31: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 32: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia y Tiro y Alvarado, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas
