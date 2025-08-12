Gimnasia y Tiro vs Deportivo Maipú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

El duelo entre Gimnasia y Tiro y Deportivo Maipú correspondiente a la fecha 27 de la zona A se disputará en el estadio el Gigante del Norte, el viernes 15 de agosto.
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
En su visita anterior, Gimnasia y Tiro empató por 0 con Los Andes. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y con 3 en su valla.
Deportivo Maipú venció en casa a Tristán Suárez por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 3 en su arco.
El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Deportivo Maipú.
