martes 12 de agosto de 2025

12 de agosto de 2025 - 07:02
Gimnasia y Tiro vs Deportivo Maipú: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional

Toda la previa del duelo entre Gimnasia y Tiro y Deportivo Maipú. El partido se jugará en el estadio el Gigante del Norte el viernes 15 de agosto.

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Gimnasia y Tiro y Deportivo Maipú correspondiente a la fecha 27 de la zona A se disputará en el estadio el Gigante del Norte, el viernes 15 de agosto.

ferro vs colegiales: previa, horario y como llegan para la fecha 27 de la zona a de la primera nacional

Ferro vs Colegiales: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona A de la Primera Nacional
racing (cba) celebro una victoria 2-0 sobre quilmes

Racing (Cba) celebró una victoria 2-0 sobre Quilmes

Así llegan Gimnasia y Tiro y Deportivo Maipú

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Gimnasia y Tiro en partidos de la Primera Nacional

En su visita anterior, Gimnasia y Tiro empató por 0 con Los Andes. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 5 goles marcados y con 3 en su valla.

Últimos resultados de Deportivo Maipú en partidos de la Primera Nacional

Deportivo Maipú venció en casa a Tristán Suárez por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 3 en su arco.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Deportivo Maipú.


Fechas y rivales de Gimnasia y Tiro en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 28: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportivo Maipú en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 27: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 28: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia y Tiro y Deportivo Maipú, según país

