Gimnasia y Tiro vs Los Andes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

El duelo correspondiente a la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo domingo 10 de agosto a las 17:00 (hora Argentina).
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Gimnasia y Tiro no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Tristán Suárez. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 3.
Los Andes llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Racing (Cba). En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 3.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 0.
El árbitro designado para el encuentro es Fabrizio Llobet.
