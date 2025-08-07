jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 08:55
B Nacional

Gimnasia y Tiro vs Los Andes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional

Te contamos la previa del duelo Gimnasia y Tiro vs Los Andes, que se enfrentarán en el estadio el Gigante del Norte el próximo domingo 10 de agosto a las 17:00 (hora Argentina). Fabrizio Llobet será el árbitro del partido.

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 26 de la zona A de la Primera Nacional se jugará el próximo domingo 10 de agosto a las 17:00 (hora Argentina).

Así llegan Gimnasia y Tiro y Los Andes

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Gimnasia y Tiro en partidos de la Primera Nacional

Gimnasia y Tiro no quiere lamentar otra caída: 0 a 1 finalizó su partido frente a Tristán Suárez. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 3.

Últimos resultados de Los Andes en partidos de la Primera Nacional

Los Andes llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Racing (Cba). En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 3.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 5 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Fabrizio Llobet.


Fechas y rivales de Gimnasia y Tiro en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 27: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 28: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Los Andes en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 27: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 28: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 29: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia y Tiro y Los Andes, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

