Godoy Cruz vs Vélez: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura

BsAs (DataFactory)

A partir de las 17:00 (hora Argentina) el próximo lunes 25 de agosto, Vélez visita a Godoy Cruz en el estadio el Mundialista de Mendoza, por el duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura.

Así llegan Godoy Cruz y Vélez Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Godoy Cruz en partidos del Clausura Godoy Cruz recibió un duro golpe y cayó 2 a 4 ante su rival River Plate. En los últimos encuentros del torneo, sumó 3 partidos empatados y 1 perdido. Ha recibido 7 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura Vélez llega triunfante luego de ver caer a Independiente con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 2 empató y perdió 1. Pudo festejar 4 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 3 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Godoy Cruz se impuso por 0 a 2. Edgardo Zamora es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Godoy Cruz en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Platense: 1 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura Fecha 7: vs Lanús: 30 de agosto - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar Horario Godoy Cruz y Vélez, según país Argentina: 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.