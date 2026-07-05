Gran carrera de Franco Colapinto en Gran Bretaña: remontó diez puestos

El francés se quedó con un triunfo clave tras una definición marcada por incidentes, estrategias dispares y múltiples golpes de escena en el tramo final. (Foto: EFE)

Franco Colapinto completó una de sus mejores actuaciones de la temporada al finalizar noveno en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, disputado este domingo 5 de julio en Silverstone. El argentino largó desde el puesto 19 , avanzó diez lugares y sumó dos puntos para Alpine en una carrera que ganó Charles Leclerc con Ferrari.

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Después de una clasificación complicada, Colapinto logró recuperarse desde la primera vuelta . Tuvo una buena largada, ganó posiciones y se mantuvo durante buena parte de la competencia cerca de la zona de puntos, en una prueba marcada por incidentes, penalizaciones y el ingreso del Safety Car sobre el final.

El piloto argentino partió desde la decimonovena ubicación y logró completar las 52 vueltas en el noveno puesto. Su avance se vio favorecido por el abandono de Max Verstappen y por la penalización de cinco segundos que recibió Kimi Antonelli por exceder los límites de pista.

C olapinto terminó a 3,229 segundos del ganador y quedó inmediatamente por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que finalizó décimo. Alpine consiguió así colocar a sus dos autos dentro de la zona de puntos.

“Fue una carrera muy buena”, expresó el argentino después de la competencia. Además, valoró la largada y sostuvo que “a veces la injusticia llega a su fin y tenemos un poco de buena suerte”, luego de un fin de semana que se había complicado durante la clasificación.

El enojo de Colapinto con Pierre Gasly

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió en el comienzo de la carrera, cuando Colapinto y Gasly estuvieron cerca de tocarse mientras peleaban por una posición.

El argentino manifestó su malestar por radio y, una vez terminada la competencia, volvió a referirse al episodio. “Vean la cámara a bordo. Estuvo muy cerca. Lo hablaremos después”, afirmó ante la prensa.

La maniobra no tuvo consecuencias para ninguno de los dos, pero dejó expuesto el malestar interno entre los pilotos de Alpine en un momento en el que ambos peleaban por avanzar desde el fondo de la grilla.

Flavio Briatore junto a Franco Colapinto (Alpine F1 Team)

Charles Leclerc ganó en Silverstone

Charles Leclerc se quedó con la victoria después de completar las 52 vueltas en 1 hora, 27 minutos y 11,335 segundos. El piloto de Ferrari consiguió así su primer triunfo de la temporada 2026.

George Russell finalizó segundo con Mercedes, a apenas 0,427 segundos, mientras que Lewis Hamilton completó el podio con el otro Ferrari. Lando Norris terminó cuarto e Isack Hadjar fue quinto con Red Bull.

La carrera tuvo un cierre detrás del Safety Car, por lo que no hubo relanzamiento en las vueltas finales. Colapinto marchaba décimo en ese momento, pero la sanción a Antonelli le permitió escalar hasta el noveno lugar definitivo.

El francés se quedó con un triunfo clave tras una definición marcada por incidentes, estrategias dispares y múltiples golpes de escena en el tramo final. (Foto: EFE)

Así terminaron los pilotos en el GP de Gran Bretaña

Charles Leclerc – Ferrari

– Ferrari George Russell – Mercedes

– Mercedes Lewis Hamilton – Ferrari

– Ferrari Lando Norris – McLaren

– McLaren Isack Hadjar – Red Bull

– Red Bull Liam Lawson – Racing Bulls

– Racing Bulls Arvid Lindblad – Racing Bulls

– Racing Bulls Gabriel Bortoleto – Audi

– Audi Franco Colapinto – Alpine

– Alpine Pierre Gasly – Alpine

– Alpine Oscar Piastri – McLaren

– McLaren Oliver Bearman – Haas

– Haas Esteban Ocon – Haas

– Haas Sergio Pérez – Cadillac

– Cadillac Kimi Antonelli – Mercedes

– Mercedes Valtteri Bottas – Cadillac

– Cadillac Carlos Sainz – Williams

– Williams Fernando Alonso – Aston Martin

– Aston Martin Lance Stroll – Aston Martin

– Aston Martin Max Verstappen – Red Bull, abandono

– Red Bull, abandono Alexander Albon – Williams, no clasificado

– Williams, no clasificado Nico Hülkenberg – Audi, no clasificado.

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