Güemes (SE) vs Colegiales: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

Por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional, Colegiales y Güemes (SE) se enfrentan el domingo 31 de agosto desde las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Arturo Miranda.
Así llegan Güemes (SE) y Colegiales
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Güemes (SE) en partidos de la Primera Nacional
Güemes (SE) no pudo ante Arsenal en el Estadio Julio Humberto Grondona. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 5 a sus rivales.
Últimos resultados de Colegiales en partidos de la Primera Nacional
En la fecha pasada, Colegiales finalizó con un empate 0-0 ante Patronato. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y le han encajado 3 tantos.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Colegiales sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.
El encuentro será supervisado por Pablo Echavarría, el juez encargado.
Fechas y rivales de Güemes (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 30: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 31: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 32: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 34: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Colegiales en los próximos partidos de la Primera Nacional
- Zona A - Fecha 30: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 31: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 32: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 33: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
- Zona A - Fecha 34: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
Horario Güemes (SE) y Colegiales, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas
