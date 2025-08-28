jueves 28 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de agosto de 2025 - 08:22
B Nacional

Güemes (SE) vs Colegiales: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional

Güemes (SE) y Colegiales se miden en el estadio Arturo Miranda el domingo 31 de agosto a las 16:00 (hora Argentina) y Pablo Echavarría es el elegido para dirigir el partido.

Güemes (SE) vs Colegiales: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 29 de la zona A de la Primera Nacional, Colegiales y Güemes (SE) se enfrentan el domingo 31 de agosto desde las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Arturo Miranda.

Lee además
gimnasia (j) vs central norte: previa, horario y como llegan para la fecha 29 de la zona b de la primera nacional

Gimnasia (J) vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional
talleres (re) recibira a def. unidos por la fecha 29 de la zona b

Talleres (RE) recibirá a Def. Unidos por la fecha 29 de la zona B

Así llegan Güemes (SE) y Colegiales

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Güemes (SE) en partidos de la Primera Nacional

Güemes (SE) no pudo ante Arsenal en el Estadio Julio Humberto Grondona. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 9 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Colegiales en partidos de la Primera Nacional

En la fecha pasada, Colegiales finalizó con un empate 0-0 ante Patronato. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y le han encajado 3 tantos.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 26 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Colegiales sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.

El encuentro será supervisado por Pablo Echavarría, el juez encargado.


Fechas y rivales de Güemes (SE) en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 30: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Colegiales en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 30: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 34: vs Dep. Madryn: Fecha y horario a confirmar
Horario Güemes (SE) y Colegiales, según país
  • Argentina: 16:00 horas
  • Colombia y Perú: 14:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia (J) vs Central Norte: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Talleres (RE) recibirá a Def. Unidos por la fecha 29 de la zona B

Estudiantes (RC) vs Temperley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la zona B de la Primera Nacional

Por la fecha 29 de la zona B, San Telmo recibirá a Chaco For Ever

Chacarita se enfrentará ante Mitre (SE) por la fecha 29 de la zona B

Lo que se lee ahora
Unión vs. River Plate, por la Copa Argentina 2025. video
Fútbol.

Cuándo juega River por la Copa Argentina 2025

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Develan los resultados de las pericias en los celulares de Matías Jurado
Avances.

Develan los resultados de las pericias en los celulares de Matías Jurado

Una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9
Siniestro vial.

Una diputada libertaria tuvo un fuerte accidente en la ruta 9

Detuvieron a la madre de la vedette Ayelén Paleo. video
Policiales.

Quedó detenida la mamá de Ayelén Paleo: es acusada de integrar una red de explotación sexual

Mate con coco rallado.
Infusión.

Especialistas recomiendan agregarle coco rallado al mate: los motivos

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta
Tiempo.

El SMN emitió alerta amarilla por vientos: qué significa y qué zonas de Jujuy afecta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel