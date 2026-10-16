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16 de octubre de 2026 - 11:34
Jujuy.

Habilitaron el Paso de Jama: horarios y recomendaciones para circular

El Paso de Jama volvió a estar habilitado este viernes 16 de octubre. Advierten por fuertes vientos y piden circular con precaución.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Paso de Jama - Imagen de archivo

Paso de Jama - Imagen de archivo

El Paso de Jama quedó habilitado este viernes 16 de octubre para todo tipo de tránsito y en ambos sentidos, según informó la Secretaría de Seguridad Vial de Jujuy. La medida permite restablecer la circulación por el corredor fronterizo que conecta Argentina con Chile.

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De acuerdo con el reporte oficial, el horario de atención será de 8:00 a 20:00, tanto para el ingreso como para la salida por el complejo fronterizo.

Cómo está la Ruta CH-27 y el clima en Jama

Aunque el paso está habilitado, desde Seguridad Vial solicitaron circular con precaución debido a las condiciones meteorológicas de la zona.

El informe detalla que el cielo se encuentra parcialmente nublado, con una temperatura de -3°C y vientos de entre 60 y 80 km/h.

En cuanto al estado de la Ruta CH-27, del lado chileno, se encuentra transitable con precaución. Además, advirtieron sobre dos situaciones particulares que deben tener en cuenta los conductores:

  • Kilómetro 43,500: permanece un vehículo Toyota abandonado sobre el lado derecho de la banquina.

  • Kilómetro 73,700: se encuentran 13 motocicletas abandonadas.

Horarios del Paso de Jama para este viernes 16 de octubre

Según la información comunicada por personal de Migraciones, el complejo fronterizo funcionará de 8:00 a 20:00, en horario de Argentina y Chile.

La habilitación alcanza a todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación.

Desde la Secretaría de Seguridad Vial insistieron en la necesidad de extremar las precauciones durante el recorrido, especialmente por las bajas temperaturas, las ráfagas de viento y los obstáculos informados sobre la ruta.

Paso de Jama.

Paso de Jama.

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