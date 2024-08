Hallaron chats violentos de parte de Alberto Fernández hacia Fabiola Yánez

Colegas de Infobae publicaron el viernes una recopilación de mensajes entre la secretaria y su esposo, el corredor de seguros Héctor Martínez Sosa. Estos chats mostraron que, aprovechando su posición de influencia en la Casa Rosada, Cantero se comunicó con numerosos funcionarios e intercedió para favorecer los negocios de su esposo con varias entidades públicas. Entre los mencionados están Agustín Rossi, Jorge Taiana, Gabriel Katopodis, Matías Kulfas y Juan Manuel Olmos.

No son los únicos textos recuperados del móvil de Cantero. También se encontraron 68 páginas de mensajes con el entonces Presidente, conocido como “El Jefe”, quien se implicó directamente en uno de los contratos de Martínez Sosa, algo que hasta ahora negaba.

El abogado de Fabiola Yáñez admitió que la Justicia halló chats con indicios de violencia de parte de Alberto Fernández.

MC: Tengo un problema están sacandole Cancillería a Hecky (su marido) están nombrando otro productor. Hecky va a hablar con Juan Manuel. Ya le sacaron algunas cuentas ... La Campora armar broker. Pero Cancillería son nuestros (sic).

La respuesta de Alberto Fernández: “Ya me ocupo”

La filtración de los mensajes que constan en el causa de los seguros reavivó la interna entre Alberto Fernández y Yañez.

La divulgación de los mensajes presentes en el caso de los seguros reavivó la disputa entre Alberto Fernández y Yañez, quien ya había mencionado la posibilidad de un supuesto documental en el que relataría sus años en la residencia de Olivos. Colegas de Clarín informaron que existiría un archivo confidencial en el expediente de los seguros que contendría mensajes, audios e incluso fotos relacionados con un presunto incidente de violencia física.

Frente a este supuesto descubrimiento, el tribunal habría contactado a Yañez, quien decidió no presentar una denuncia penal. Colegas de Infobae hablaron con su abogado, Juan Pablo Fiorobello.

—¿Existen chats que refieran a situaciones de violencia física de Alberto Fernández a Fabiola Yañez?

— Sí, efectivamente esos chats existieron. Yo me entero porque se contactaron conmigo desde el juzgado de Julián Ercolini sabiendo que soy abogado de Fabiola Yañez en otras causas. Querían ubicarla porque ella está afuera del país, está en Madrid. Me puse en contacto con el juez y nos pusimos de acuerdo de hacer una audiencia de carácter reservado. Es un delito de instancia privada. El juez hizo lo que tenía que hacer, se puso en contacto con la presunta damnificada.

Juan Pablo Fioribello dijo que el juzgado se comunicó con la ex mujer del ex presidente para preguntarle si quería interponer una denuncia.

— ¿Por qué Yañez no hizo la denuncia penal?

— El juez le ofreció hacer una denuncia pero ella no quiso. Aclaro que yo no vi fotos vinculadas con violencia ni me consta que estén en la causa. Por ese motivo, el juzgado archivó ese incidente, no obstante lo cual le dio intervención a la Oficina de Violencia Doméstica.

— ¿Habló con el ex presidente Alberto Fernández de esta situación? ¿Qué le dijo?

— Me comuniqué con el ex presidente, lo fui a ver personalmente, le hice saber de mi asombro y preocupación. Me dijo que bajo ningún concepto hubo un hecho de violencia física. Ambos me reconocieron que hubo una fuerte discusión, como tiene cualquier pareja, pero que no hubo golpes.

— ¿El ex presidente le dio alguna orden especial en este tema?

— A mí nadie me da órdenes. No lo aceptaría. Los clientes obedecen el asesoramiento que uno les da.

Juan Pablo Fioribello y Fabiola Yañez en una audiencia judicial.

Fioribello inició su trayectoria profesional en el Poder Judicial. Posteriormente, se incorporó a la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y también trabajó en la Oficina Anticorrupción cuando esta entidad estaba en sus inicios. En 2004, León Arslanian lo designó como Director General del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, puesto que mantuvo hasta 2009.

Las conversaciones habrían sido encontrados en el celular de María Cantero, la secretaria histórica de Fernández.

En los últimos años, ha representado a Yañez en diversas causas y ha tenido contactos con Alberto Fernández por asuntos familiares. Este célebre abogado penalista es conocido en los tribunales por ser una persona "implacable". Esta mañana, durante una entrevista en Radio Con Vos, Fioribello elogió el trabajo del juez Ercolini. “Se hizo una audiencia, le ofreció todas la garantías, pero ella no quiso hacer una denuncia”. Cuando le preguntaron por la supuesta agresión, contestó: “Ella dice que fue una discusión, no he visto ninguna foto ni me consta que estén”.

