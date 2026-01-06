martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 10:24
Policiales.

Hallaron un cuerpo en el "canal de la muerte" de Perico

Trabajadores que realizaban mantenimiento encontraron un cuerpo atrapado en una compuerta del "canal de la muerte" ubicado en Perico.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Imagen de archivo del canal de la muerte

Imagen de archivo del canal de la muerte 

Un cuerpo fue hallado atrapado en una compuerta del canal derivador de riego —conocido popularmente como el “canal de la muerte”—, a la altura del barrio Los Diamantes de la ciudad de Perico.

Qué se sabe del cuerpo hallado en Perico

En la mañana de este martes 6 de enero, trabajadores de Recursos Hídricos que realizaban tareas de mantenimiento en la zona observaron el cuerpo en el canal derivador de riego N°8 , por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

En el lugar ya trabajan peritos de la Policía, a la espera de la llegada del fiscal zonal para iniciar las tareas de rigor e identificar a la persona fallecida. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la identidad o las circunstancias del hecho.

Al respecto, no se informó la identidad de la persona fallecida, ni tampoco se precisó su sexo o edad aproximada. Tampoco trascendieron las posibles causas de la muerte ni el tiempo que el cuerpo habría permanecido en el agua.

