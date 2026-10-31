Halloween en Alto Comedero con Canal 4 y el club Comercio

El Club Sportivo Comercio de Alto Comedero celebró Halloween junto a Canal 4 y TodoJujuy con una propuesta destinada a los niños y sus familias. La jornada es en el predio ubicado en la esquina de avenida Forestal y Snopek, con una ambientación especial, figuras de terror, música, golosinas y diferentes sorpresas.
Los organizadores prepararon distintas figuras relacionadas con Halloween, realizadas con la colaboración de Ezequiel Fernando, un artista de Alto Comedero. La iniciativa convocó a numerosos chicos que llegaron disfrazados y acompañados por sus familias para disfrutar de una tarde diferente en el barrio.
Adrián Montalvo, integrante del Club Comercio, destacó la convocatoria y el crecimiento de esta celebración: “La verdad que cada vez nos sorprende más la convocatoria. La verdad que le ponen mucha actitud, mucho trabajo. Yo veo en los disfraces que les ponen a los chicos y realmente es emocionante porque esto cada vez crece más”, expresó.
En ese sentido, remarcó la importancia de acercar este tipo de propuestas a los vecinos de Alto Comedero. “Muchas veces los chicos no tienen la posibilidad de ir hasta el centro, pero nosotros, de parte del Club Comercio, les damos esa posibilidad y que los chicos puedan recibir por lo menos un regalito, un dulce”, señaló.
Montalvo también hizo hincapié en el valor de generar espacios de encuentro para los más pequeños y sus familias. “Los chicos necesitan este tipo de actividades para integrarlos, para que ellos compartan con la familia. Así que realmente estamos muy contentos y, de parte del Comercio y toda la comisión, toda la familia del club, tratamos de darles esa posibilidad a los chicos de Alto Comedero”, sostuvo.
Sobre la participación de los niños, describió la llegada de una gran cantidad de participantes: “Una marea de disfraces. Mucha creatividad, la verdad que es increíble lo que hacen los chicos. Y los papás, sobre todo, que les ponen mucho empeño a los distintos disfraces”.
Además, destacó la originalidad de algunas caracterizaciones: “Había uno ahí con la motosierra, distintos tipos. La verdad que es muy emocionante ver a los chicos que la pasan muy bien. Yo creo que ese es el sentido”.
Finalmente, agradeció el acompañamiento de Canal 4 y TodoJujuy en la organización y difusión de la actividad. “Es realmente un aporte importante para la comunidad de Alto Comedero. Poder colaborar y difundir este tipo de eventos, realmente lo agradecemos”, afirmó, y adelantó que continuarán trabajando en conjunto con el club y los colaboradores que se sumaron a la iniciativa.
¿Qué es Halloween y por qué se celebra?
Halloween se celebra cada 31 de octubre, principalmente en países como Estados Unidos, Canadá e Irlanda, aunque con el paso del tiempo se extendió a distintas partes del mundo. Su origen está relacionado con antiguas tradiciones celtas, especialmente con la festividad de Samhain, que marcaba el final de la cosecha y el comienzo de la época más oscura del año. Con el tiempo, estas costumbres se mezclaron con celebraciones cristianas y dieron lugar a la festividad conocida actualmente.
Una de sus tradiciones más características es el “dulce o truco”, cuando los chicos se disfrazan y recorren las casas o comercios para pedir golosinas. También son habituales las decoraciones con calabazas talladas, telarañas, fantasmas y otros elementos vinculados al mundo del terror. En Jujuy, la celebración volvió a reunir a familias y chicos en las calles, con disfraces, golosinas y una tarde en la que la diversión fue la protagonista.
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