Capricornio

Por más que Capricornio intente escapar del enojo no puede evitarlo. Las personas de este signo pueden disfrazar este sentimiento, porque son fríos, pero jamás podrán olvidarlo. Es fácil cultivar la ira y el rencor dentro de ellos durante años. Sin embargo, llegado el momento logran revertir la situación.

enojado mal caracter.jpg Los signos que peor carácter tienen en el horóscopo

Escorpio

Los escorpianos no soportan que los molesten. Lo mejor es dejarlos solos en sus actividades, porque cualquier interferencia sólo hará que tengan una oleada de ira reservada, escondida, y oculta que te distanciará de ellos sin que te des cuenta.

Leo

Los nacidos en Leo son individuos que cuando se enojan, inmediatamente desatan su frustración. Es un signo muy orgulloso. Para ellos no existe un momento inadecuado para expresarse. Cuando reaccionan con furia, incluso en medio de una reunión multitudinaria, lo hacen como si no hubiera nadie. Según el horóscopo ellos integran la lista de personas con peor carácter porque no conocen el sentido de la ubicación cuando se sienten desbordados en ira.